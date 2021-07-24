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Ekonomi
Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 - 07:20 | 

İşte Avrupa'nın en genç ülkesi! Türkiye bakın kaçıncı sırada

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl itibarıyla 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 955 bin 672 kişi olarak hesaplandı. Bu, Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 15,6'sına karşılık geldi.

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1ABye üye 27 ülke ve Türkiyenin toplam nüfusu, genç nüfusu ve genç nüfus oranları şöyle :

AB'ye üye 27 ülke ve Türkiye'nin toplam nüfusu, genç nüfusu ve genç nüfus oranları şöyle :

Ülkeler: Bulgaristan

Toplam nüfus: 7.000.039

Genç nüfus: 623.291

Genç nüfus oranı: 8,90

2

Ülkeler: Çekya

Toplam nüfus: 10.649.800

Genç nüfus: 965.408

Genç nüfus oranı: 9,07

3

Ülkeler: Letonya

Toplam nüfus: 1.919.968

Genç nüfus: 176.004

Genç nüfus oranı: 9,17

4

Ülkeler: Slovenya

Toplam nüfus: 2.080.908

Genç nüfus: 194.795

Genç nüfus oranı: 9,36

5

Ülkeler: Estonya

Toplam nüfus: 1.324.820

Genç nüfus: 125.919

Genç nüfus oranı: 9,50

6

Ülkeler: İtalya

Toplam nüfus: 60.359.546

Genç nüfus: 5.887.386

Genç nüfus oranı: 9,75

7

Ülkeler: İspanya

Toplam nüfus: 46.937.060

Genç nüfus: 4.620.483

Genç nüfus oranı: 9,84

8

Ülkeler: Yunanistan

Toplam nüfus: 10.724.599

Genç nüfus: 1.098.459

Genç nüfus oranı: 10,24

9

Ülkeler: Polonya

Toplam nüfus: 37.972.812

Genç nüfus: 3.912.402

Genç nüfus oranı: 10,30

10

Ülkeler: Almanya

Toplam nüfus: 83.019.213

Genç nüfus: 8.610.749

Genç nüfus oranı: 10,37

11

Ülkeler: Slovakya

Toplam nüfus: 5.450.421

Genç nüfus: 567.014

Genç nüfus oranı: 10,40

12

Ülkeler: Litvanya

Toplam nüfus: 2.794.184

Genç nüfus: 294.428

Genç nüfus oranı: 10,54

13

Ülkeler: Romanya

Toplam nüfus: 19.414.458

Genç nüfus: 2.052.540

Genç nüfus oranı: 10,57

14

Ülkeler: AB 27 ülke

Toplam nüfus: 446.824.564

Genç nüfus: 47.350.474

Genç nüfus oranı: 10,60

15

Ülkeler: Portekiz

Toplam nüfus: 10.276.617

Genç nüfus: 1.091.449

Genç nüfus oranı: 10,62

16

Ülkeler: Macaristan

Toplam nüfus: 9.772.756

Genç nüfus: 1.048.857

Genç nüfus oranı: 10,73

17

Ülkeler: Hırvatistan

Toplam nüfus: 4.076.246

Genç nüfus: 445.024

Genç nüfus oranı: 10,92

18

Ülkeler: Avusturya

Toplam nüfus: 8.858.775

Genç nüfus: 969.767

Genç nüfus oranı: 10,95

19

Ülkeler: Malta

Toplam nüfus: 493.559

Genç nüfus: 54.377

Genç nüfus oranı: 11,02

20

Ülkeler: Finlandiya

Toplam nüfus: 5.517.919

Genç nüfus: 616.543

Genç nüfus oranı: 11,17

21

Ülkeler: İsveç

Toplam nüfus: 10.230.185

Genç nüfus: 1.157.106

Genç nüfus oranı: 11,31

22

Ülkeler: Belçika

Toplam nüfus: 11.455.519

Genç nüfus: 1.301.822

Genç nüfus oranı: 11,36

23

Ülkeler: Lüksemburg

Toplam nüfus: 613.894

Genç nüfus: 71.244

Genç nüfus oranı: 11,61

24

Ülkeler: Fransa

Toplam nüfus: 67.012.883

Genç nüfus: 7.872.388

Genç nüfus oranı: 11,75

25

Ülkeler: Hollanda

Toplam nüfus: 17.282.163

Genç nüfus: 2.131.944

Genç nüfus oranı: 12,34

26

Ülkeler: İrlanda

Toplam nüfus: 4.904.240

Genç nüfus: 615.519

Genç nüfus oranı: 12,55

27

Ülkeler: Danimarka

Toplam nüfus: 5.806.081

Genç nüfus: 733.405

Genç nüfus oranı: 12,63

28

Ülkeler: Güney Kıbrıs Rum yönetimi

Toplam nüfus: 875.899

Genç nüfus: 112.151

Genç nüfus oranı: 12,80

29

Ülke: Türkiye

Toplam nüfus/ Genç nüfus oranı: 15,60

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