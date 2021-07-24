İşte Avrupa'nın en genç ülkesi! Türkiye bakın kaçıncı sırada

Ülkeler: BulgaristanToplam nüfus: 7.000.039Genç nüfus: 623.291Genç nüfus oranı: 8,90Ülkeler: Çekya Toplam nüfus: 10.649.800Genç nüfus: 965.408Genç nüfus oranı: 9,07Ülkeler: Letonya Toplam nüfus: 1.919.968Genç nüfus: 176.004Genç nüfus oranı: 9,17Ülkeler: Slovenya Toplam nüfus: 2.080.908 Genç nüfus: 194.795Genç nüfus oranı: 9,36Ülkeler: Estonya Toplam nüfus: 1.324.820 Genç nüfus: 125.919 Genç nüfus oranı: 9,50Ülkeler: İtalyaToplam nüfus: 60.359.546Genç nüfus: 5.887.386Genç nüfus oranı: 9,75 Ülkeler: İspanyaToplam nüfus: 46.937.060Genç nüfus: 4.620.483Genç nüfus oranı: 9,84Ülkeler: YunanistanToplam nüfus: 10.724.599Genç nüfus: 1.098.459Genç nüfus oranı: 10,24Ülkeler: Polonya Toplam nüfus: 37.972.812Genç nüfus: 3.912.402Genç nüfus oranı: 10,30Ülkeler: Almanya Toplam nüfus: 83.019.213Genç nüfus: 8.610.749Genç nüfus oranı: 10,37 Ülkeler: Slovakya Toplam nüfus: 5.450.421Genç nüfus: 567.014Genç nüfus oranı: 10,40 Ülkeler: LitvanyaToplam nüfus: 2.794.184Genç nüfus: 294.428Genç nüfus oranı: 10,54Ülkeler: Romanya Toplam nüfus: 19.414.458Genç nüfus: 2.052.540Genç nüfus oranı: 10,57 Ülkeler: AB 27 ülke Toplam nüfus: 446.824.564Genç nüfus: 47.350.474Genç nüfus oranı: 10,60Ülkeler: PortekizToplam nüfus: 10.276.617 Genç nüfus: 1.091.449Genç nüfus oranı: 10,62Ülkeler: Macaristan Toplam nüfus: 9.772.756Genç nüfus: 1.048.857Genç nüfus oranı: 10,73Ülkeler: HırvatistanToplam nüfus: 4.076.246Genç nüfus: 445.024Genç nüfus oranı: 10,92Ülkeler: Avusturya Toplam nüfus: 8.858.775Genç nüfus: 969.767Genç nüfus oranı: 10,95Ülkeler: Malta Toplam nüfus: 493.559Genç nüfus: 54.377Genç nüfus oranı: 11,02 Ülkeler: FinlandiyaToplam nüfus: 5.517.919Genç nüfus: 616.543Genç nüfus oranı: 11,17 Ülkeler: İsveç Toplam nüfus: 10.230.185Genç nüfus: 1.157.106Genç nüfus oranı: 11,31 Ülkeler: BelçikaToplam nüfus: 11.455.519Genç nüfus: 1.301.822 Genç nüfus oranı: 11,36 Ülkeler: Lüksemburg Toplam nüfus: 613.894Genç nüfus: 71.244Genç nüfus oranı: 11,61 Ülkeler: FransaToplam nüfus: 67.012.883 Genç nüfus: 7.872.388Genç nüfus oranı: 11,75Ülkeler: Hollanda Toplam nüfus: 17.282.163Genç nüfus: 2.131.944Genç nüfus oranı: 12,34Ülkeler: İrlanda Toplam nüfus: 4.904.240 Genç nüfus: 615.519Genç nüfus oranı: 12,55Ülkeler: Danimarka Toplam nüfus: 5.806.081Genç nüfus: 733.405Genç nüfus oranı: 12,63Ülkeler: Güney Kıbrıs Rum yönetimi Toplam nüfus: 875.899Genç nüfus: 112.151Genç nüfus oranı: 12,80Ülke: TürkiyeToplam nüfus/ Genç nüfus oranı: 15,60