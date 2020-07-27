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HaberlerTeknoloji Haberleriİşte Android 11 güncellemesi alacak telefonlar
GeriTeknoloji İşte Android 11 güncellemesi alacak telefonlar
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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 27 Temmuz 2020 - 07:19,

İşte Android 11 güncellemesi alacak telefonlar

Android 11 güncellemesini alacak telefonlar belli oldu. Pek çok köklü değişikliğin yapılacağı güncellemeyi bakın hangi telefonlar alacak?

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Bu telefonlara dikkat! Kullandığınız telefonun modeli listede var mı? İşte Android 11'e yükselecek telefonlar...

2Huawei P30
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Huawei P30

Ekranı: 6.1 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Kirin 980

Bataryası: 3650 mAh

3Redmi Note 8
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Redmi Note 8

Ekranı: 6.3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM665 Snapdragon 665

Bataryası: 4000 mAh

4Samsung Galaxy S20
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Samsung Galaxy S20

Ekranı: 6.2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)

Bataryası: 4000 mAh

5Realme 6
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Realme 6

Ekranı: 6.5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Mediatek MT6785 Helio G90T

Bataryası: 4300 mAh

6Samsung Galaxy S20
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Samsung Galaxy S20

Ekranı: 6.2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)

Bataryası: 4000 mAh

7Xiaomi Mi 9 Pro
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Xiaomi Mi 9 Pro

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+

Bataryası: 4000 mAh

8Honor 20 Pro
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Honor 20 Pro

Ekranı: 6.26 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Kirin 980 (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

9Oppo Find X2
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Oppo Find X2

Ekranı: 6.7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)

Bataryası: 4200 mAh

10Samsung Galaxy S20 Ultra
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Samsung Galaxy S20 Ultra

Ekranı: 6.9 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)

Bataryası: 5000 mAh

11Huawei P30 Pro
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Huawei P30 Pro

Ekranı: 6.47 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Kirin 980 (7 nm)

Bataryası: 4200 mAh

12Nokia 8.1
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Nokia 8.1

Ekranı: 6.18 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm)

Bataryası: 3500 mAh

13Xiaomi Mi 9T Pro
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Xiaomi Mi 9T Pro

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

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15Nokia 7.2
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Nokia 7.2

Ekranı: 6.3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)

Bataryası: 3500 mAh

16Xiaomi Mi 9 Pro 5G
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Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

17Honor View 20
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Honor View 20

18Realme 6 Pro
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Realme 6 Pro

19Nokia 6.2
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Nokia 6.2

20Huawei Mate 20
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Huawei Mate 20

21Samsung Galaxy A71
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Samsung Galaxy A71

22OnePlus 8
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OnePlus 8

23Realme 6i
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Realme 6i

24OnePlus 8 Pro
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OnePlus 8 Pro

25Redmi Note 9 Pro
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Redmi Note 9 Pro

26Honor Magic 2
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Honor Magic 2

27Samsung Galaxy A50/A50s
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Samsung Galaxy A50/A50s

28Redmi K30 Pro
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Redmi K30 Pro

29Asus ZenFone 6
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Asus ZenFone 6

30LG V50 ThinQ 5G
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LG V50 ThinQ 5G

31Redmi K20
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Redmi K20

32Redmi Note 8 Pro
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Redmi Note 8 Pro

33Realme 5 Pro
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Realme 5 Pro

34Huawei Mate 20 Pro
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Huawei Mate 20 Pro

35Honor 30 Pro
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Honor 30 Pro

36Xiaomi Mi Note 10
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Xiaomi Mi Note 10

37Samsung Galaxy A51
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Samsung Galaxy A51

38Oppo Reno 3 Pro
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Oppo Reno 3 Pro

39Realme 5
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Realme 5

40Samsung Galaxy A10
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Samsung Galaxy A10

41Xiaomi Mi Note 10 Pro
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Xiaomi Mi Note 10 Pro

42Xiaomi Mi A3
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Xiaomi Mi A3

43Xiaomi Mi 9T
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Xiaomi Mi 9T

44Xiaomi Poco F2 Pro
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Xiaomi Poco F2 Pro

45HuaweiP30 Lite
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HuaweiP30 Lite

46Huawei P20
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Huawei P20

47Huawei P20 Pro
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Huawei P20 Pro

48Honor V20
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Honor V20

49Honor 20
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Honor 20

50Honor 10 Youth Edition
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Honor 10 Youth Edition

51Honor 20i
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Honor 20i

52Honor 30
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Honor 30

53Realme XT
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Realme XT

54Oppo Reno 3
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Oppo Reno 3

55Oppo Reno 2
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Oppo Reno 2

56Oppo A9
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Oppo A9

57Oppo A5
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Oppo A5

58LG G8X ThinQ
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LG G8X ThinQ

59Samsung Galaxy A91
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Samsung Galaxy A91

60Nokia 8.2 5G
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Nokia 8.2 5G

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