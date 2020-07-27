İşte Android 11 güncellemesi alacak telefonlar

Bu telefonlara dikkat! Kullandığınız telefonun modeli listede var mı? İşte Android 11'e yükselecek telefonlar...Ekranı: 6.1 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel İşlemci: Kirin 980 Bataryası: 3650 mAhEkranı: 6.3 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel İşlemci: Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 Bataryası: 4000 mAhEkranı: 6.2 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel İşlemci: Exynos 990 (7 nm+) Bataryası: 4000 mAhEkranı: 6.5 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel İşlemci: Mediatek MT6785 Helio G90T Bataryası: 4300 mAhEkranı: 6.2 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel İşlemci: Exynos 990 (7 nm+) Bataryası: 4000 mAhEkranı: 6.39 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ Bataryası: 4000 mAhEkranı: 6.26 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel İşlemci: Kirin 980 (7 nm) Bataryası: 4000 mAhEkranı: 6.7 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Bataryası: 4200 mAhEkranı: 6.9 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Bataryası: 5000 mAhEkranı: 6.47 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel İşlemci: Kirin 980 (7 nm) Bataryası: 4200 mAhEkranı: 6.18 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel İşlemci: Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) Bataryası: 3500 mAhEkranı: 6.39 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) Bataryası: 4000 mAhEkranı: 6.3 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel İşlemci: Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) Bataryası: 3500 mAhEkranı: 6.39 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) Bataryası: 4000 mAh