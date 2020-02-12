İşte akciğeri koruyan ve temizleyen süper besinler

Akciğerlerimizi toksinlerden arındırmak, detoks ve antioksidan etki yaratmak için doğanın bize sunduğu besinleri sofralarımızdan eksik etmemek gerekir. Aslında doğru beslenme ve besinler her çeşit hastalıktan korunmanın temelini oluşturur. Akciğerlerimizi korumak için gerekli besinleri şöyle sıralayabiliriz…