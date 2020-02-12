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Sağlık
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 12 Şubat 2020 - 16:07, /

İşte akciğeri koruyan ve temizleyen süper besinler

Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, akciğerleri korumak ve temizlenmesine yardımcı olmak için tüketilmesi gereken besinleri sıraladı.

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Akciğer rahatsızlıklarının başlıca nedenleri arasında hava kirliliği ve sigara kullanımı yer alıyor. Peki, hangi besinler akciğeri temizlemeye yardımcı oluyor? Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, akciğerleri korumak ve temizlenmesine yardımcı olmak için tüketilmesi gereken besinleri sıraladı.

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Sigara kullanımı, yoğun trafiğe bağlı egzoz dumanı, hava kirliliği… Birçok toksin madde farkında olarak ya da olmayarak ciğerlerimize giriyor. Toksin maddeler zamanla ciğerlerde birikerek çeşitli akciğer sorunlarına, tedavi edilmezse akciğer kanserine kadar neden olabiliyor.

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Ciğerlerimizi toksinlerden korumanın birinci yolu eğer sigara ve tütün kullanımı varsa bırakmak, bunun dışındaki sebeplere bağlı toksin birikimi varsa önlemenin yolu ise besinlerden geçiyor.

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Akciğerlerimizi toksinlerden arındırmak, detoks ve antioksidan etki yaratmak için doğanın bize sunduğu besinleri sofralarımızdan eksik etmemek gerekir. Aslında doğru beslenme ve besinler her çeşit hastalıktan korunmanın temelini oluşturur. Akciğerlerimizi korumak için gerekli besinleri şöyle sıralayabiliriz…

5Zencefil – zerdeçal

Zencefil – zerdeçal

Anti-enflamatuar (iltihap karşıtı) etki gösteren bu baharatlar toksinleri solunum sisteminden uzaklaştırmaya ve ciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur.

6Sarımsak

Sarımsak

Doğal bir antibiyotik olan sarımsak, akciğerlerin tam kapasite ile çalışmasını sağlar.

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İçeriğindeki pek çok antioksidan madde sayesinde akciğer kanserine karşı koruyucu etki gösterir.

8Kekik

Kekik

İçerdiği eterli uçucu yağlar, göğüs tıkanıklığına karşı etkilidir.

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Öksürük ve üst solunum yolları iltihabına karşıdır, antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önler.

10Siyah havuç

Siyah havuç

Öksürüğe iyi gelerek balgam söktürücü rol oynar.

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İçerisindeki vitamin- mineraller sayesinde güçlü antioksidan etki gösterir ve akciğer kanseri riskini azaltır.

12Keçiboynuzu

Keçiboynuzu

Toksinlerden arınmada detoks etkisi sağlar.

13Üzüm çekirdeği

Üzüm çekirdeği

İçeriğindeki resveratrol maddesi serbest radikallerle savaşarak ciğerleri korur.

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Özellikle kanser karşıtı olarak görev alır. Üzüm, çekirdeği çiğneyerek tüketilmelidir.

15Kereviz

Kereviz

Kansorejen maddelerin oluşmasına, akciğerlerde oluşabilecek hastalıklara ve nitrozaminlere karşı koruyucudur.

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Özellikle akciğer kanserine karşı koruyucu etki sağlar.

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