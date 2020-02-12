İşte akciğeri koruyan ve temizleyen süper besinler
Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, akciğerleri korumak ve temizlenmesine yardımcı olmak için tüketilmesi gereken besinleri sıraladı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Akciğer rahatsızlıklarının başlıca nedenleri arasında hava kirliliği ve sigara kullanımı yer alıyor. Peki, hangi besinler akciğeri temizlemeye yardımcı oluyor? Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, akciğerleri korumak ve temizlenmesine yardımcı olmak için tüketilmesi gereken besinleri sıraladı.
2
Sigara kullanımı, yoğun trafiğe bağlı egzoz dumanı, hava kirliliği… Birçok toksin madde farkında olarak ya da olmayarak ciğerlerimize giriyor. Toksin maddeler zamanla ciğerlerde birikerek çeşitli akciğer sorunlarına, tedavi edilmezse akciğer kanserine kadar neden olabiliyor.
3
Ciğerlerimizi toksinlerden korumanın birinci yolu eğer sigara ve tütün kullanımı varsa bırakmak, bunun dışındaki sebeplere bağlı toksin birikimi varsa önlemenin yolu ise besinlerden geçiyor.
4
Akciğerlerimizi toksinlerden arındırmak, detoks ve antioksidan etki yaratmak için doğanın bize sunduğu besinleri sofralarımızdan eksik etmemek gerekir. Aslında doğru beslenme ve besinler her çeşit hastalıktan korunmanın temelini oluşturur. Akciğerlerimizi korumak için gerekli besinleri şöyle sıralayabiliriz…
5
Zencefil – zerdeçal
Anti-enflamatuar (iltihap karşıtı) etki gösteren bu baharatlar toksinleri solunum sisteminden uzaklaştırmaya ve ciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur.
6
Sarımsak
Doğal bir antibiyotik olan sarımsak, akciğerlerin tam kapasite ile çalışmasını sağlar.
7
İçeriğindeki pek çok antioksidan madde sayesinde akciğer kanserine karşı koruyucu etki gösterir.
8
Kekik
İçerdiği eterli uçucu yağlar, göğüs tıkanıklığına karşı etkilidir.
9
Öksürük ve üst solunum yolları iltihabına karşıdır, antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önler.
10
Siyah havuç
Öksürüğe iyi gelerek balgam söktürücü rol oynar.
11
İçerisindeki vitamin- mineraller sayesinde güçlü antioksidan etki gösterir ve akciğer kanseri riskini azaltır.
12
Keçiboynuzu
Toksinlerden arınmada detoks etkisi sağlar.
13
Üzüm çekirdeği
İçeriğindeki resveratrol maddesi serbest radikallerle savaşarak ciğerleri korur.
14
Özellikle kanser karşıtı olarak görev alır. Üzüm, çekirdeği çiğneyerek tüketilmelidir.
15
Kereviz
Kansorejen maddelerin oluşmasına, akciğerlerde oluşabilecek hastalıklara ve nitrozaminlere karşı koruyucudur.
16
Özellikle akciğer kanserine karşı koruyucu etki sağlar.