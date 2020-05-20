İşte Acun Ilıcalı'nın Survivor Dominik Harekatı

GERÇEK BİR MÜCADELE



Bu arada Acun Medya ekibinin bir kısmı bir seyahat acentesi gibi çalışıyordu. Kimseyi kırmadan üzmeden mükemmel bir organizasyon yaptılar. Büyük kısmı Survivor ekibinden toplam 264 yolcu gelen THY uçağına bindi ve Punta Cana (PUJ) Havalimanı’ndan kalktı. Yakıt almak için Saint Vincent ve Grenadinler’de Kingstown’a (SVD) indi. Konya adlı uçağa yakıt yüklemesi tam 5 saat sürdü. Yolcular uçak içinde beklediler. Hepsi maske takmışlardı. Survivor’da elenenler de aynı uçaktaydı. Sonra uzun bir yolculuk başladı. Tam 10 saat 18 dakika sonra uçak İstanbul Havaliman’ına indi. Uçaktan inenler şarkılar hatta danslarla bu mutluluğu paylaştılar. Bu organizasyon günlerce sürmüştü. Acun Ilıcalı havada da Survivor’u kazanmak için gerçek bir mücadele vermişti. Hem bürokrasi ile mücadele etmiş hem de organizasyon kusursuz olsun diye bitkin düşmüştü.