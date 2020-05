İşte Acun Ilıcalı'nın Survivor Dominik Harekatı

Yarışmacıların kavgalarında araya giriyor. Yayınlar yapıyor. Instagram’da milyonluk rekorlar kırıyor. Onlarca çalışanın sorunları ile tek tek ilgileniyor. Yardım için her fırsatta kolları sıvıyor. Yanında olan güzel küçük kızına mutlaka zaman ayırıyor. Sürat yapıyor. Tehlike ile sürekli dans ediyor. Her şeye ve her şeye olan merakından vazgeçmiyor. Elbette para kazanıyor. Kazandıkça kendini kaybetmiyor. Mutlaka paylaşıyor. İnsan tarafını hep önde tutuyor. Kimsenin dokunmasına izin vermiyor.