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İşte 2020 yılının en iyi Android telefonları
Telefonların performans ölçümlerinin karşılaştırıldığı AnTuTu, 2020 yılının en güçlü 10 Android telefonunu kullanıcılarla paylaştı.
Xiaomi Black Shark 3
Türkiye'de bulunmayan ve mobil oyunlarla sıkça zaman geçirenlere özel geliştirilen Xiaomi Black Shark 3, 6.67 inç ekran büyüklüğüne sahip. 1080×2400 piksel çözünürlük sunan ürün, Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alıyor.
OnePlus 8T
Çin merkezli teknoloji üreticisi OnePlus'ın yeni telefonlarından biri olan OnePlus 8T, henüz Türkiye'de satılmasa da kullanıcıların pek çoğu ismine aşina. 6.55 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan telefon, 1080×2400 piksel çözünürlük sunuyor. Qualcomm’un 2.84 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 865 işlemcisi sayesinde performans testlerinde üst sıralarda yer alıyor.
Xiaomi Mi 10T Pro 5G
6.67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi Mi 10T Pro 5G, 1080×2400 piksel çözünürlük sunuyor. IPS LCD ekran paneli kullanan ürün, Xiaomi'nin geliştirdiği en iyi akıllı telefon olma özelliğine sahip.
Samsung Galaxy Z Fold 2 5G
596482 puan toplayarak büyük başarı yakalayan Samsung Galaxy Z Fold 2 5G, güçlü bir telefon olmasının yanı sıra ekranı katlanabilen yapısıyla da dikkat çekiyor.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un iddialı telefonlarından biri olan Galaxy Note 20 Ultra 5G, en iyi Android telefonlar listesinde 5. sırada kendine yer buluyor. Ancak performans testlerinde telefonun Snapdragon 865 Plus'lı modelinin bulunduğunu söyleyelim. Türkiye'de bu modelin satışı yok.
Vivo iQOO Neo 3
Geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına giren Vivo'nun yeni telefonlarından Vivo iQOO Neo 3, 6.57 inç ekran büyüklüğüne sahip. 1080×2408 piksel çözünürlük sunan bir IPS LCD ekran paneli kullanan ürün, Snapdragon 865 işlemci kullanıyor.
Asus ROG Phone 3
6.59 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Asus ROG Phone 3, 1080x2340 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri ile kutusundan çıkan telefon, Snapdragon 865+ işlemciden güç alıyor.
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