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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 21 Aralık 2020 - 09:47 | 

İşte 2020 yılının en iyi Android telefonları

Telefonların performans ölçümlerinin karşılaştırıldığı AnTuTu, 2020 yılının en güçlü 10 Android telefonunu kullanıcılarla paylaştı.

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1Xiaomi Black Shark 3
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Xiaomi Black Shark 3

Türkiye'de bulunmayan ve mobil oyunlarla sıkça zaman geçirenlere özel geliştirilen Xiaomi Black Shark 3, 6.67 inç ekran büyüklüğüne sahip. 1080×2400 piksel çözünürlük sunan ürün, Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alıyor.

2OnePlus 8T
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OnePlus 8T

Çin merkezli teknoloji üreticisi OnePlus'ın yeni telefonlarından biri olan OnePlus 8T, henüz Türkiye'de satılmasa da kullanıcıların pek çoğu ismine aşina. 6.55 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan telefon, 1080×2400 piksel çözünürlük sunuyor. Qualcomm’un 2.84 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 865 işlemcisi sayesinde performans testlerinde üst sıralarda yer alıyor.

3Xiaomi Mi 10T Pro 5G
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Xiaomi Mi 10T Pro 5G

6.67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi Mi 10T Pro 5G, 1080×2400 piksel çözünürlük sunuyor. IPS LCD ekran paneli kullanan ürün, Xiaomi'nin geliştirdiği en iyi akıllı telefon olma özelliğine sahip.

4OnePlus 8 Pro
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OnePlus 8 Pro

6.78 inç büyüklüğünde ekranla gelen OnePlus 8 Pro, 1440×3168 piksel çözünürlük sunuyor. 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri ile dikkat çeken telefon, Snapdragon 865 işlemciden gücünü alıyor.

5Samsung Galaxy Z Fold 2 5G
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Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

596482 puan toplayarak büyük başarı yakalayan Samsung Galaxy Z Fold 2 5G, güçlü bir telefon olmasının yanı sıra ekranı katlanabilen yapısıyla da dikkat çekiyor.

6Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G
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Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un iddialı telefonlarından biri olan Galaxy Note 20 Ultra 5G, en iyi Android telefonlar listesinde 5. sırada kendine yer buluyor. Ancak performans testlerinde telefonun Snapdragon 865 Plus'lı modelinin bulunduğunu söyleyelim. Türkiye'de bu modelin satışı yok.

7Vivo iQOO Neo 3
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Vivo iQOO Neo 3

Geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına giren Vivo'nun yeni telefonlarından Vivo iQOO Neo 3, 6.57 inç ekran büyüklüğüne sahip. 1080×2408 piksel çözünürlük sunan bir IPS LCD ekran paneli kullanan ürün, Snapdragon 865 işlemci kullanıyor.

8Oppo Find X2 Pro
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Oppo Find X2 Pro

6.7 inç büyüklüğünde 1440 x 3168 piksel çözünürlük sunan bir ekranla gelen Oppo Find X2 Pro, Oppo'nun en iyi akıllı telefonu olma özelliğine sahip. 120 Hz yenileme ve 240 Hz dokunmatik algılama hızına sahip olan telefon, 800 nit parlaklık seviyesine ulaşabiliyor.

9Asus ROG Phone 3
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Asus ROG Phone 3

6.59 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Asus ROG Phone 3, 1080x2340 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri ile kutusundan çıkan telefon, Snapdragon 865+ işlemciden güç alıyor.

10Huawei Mate 40 Pro
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Huawei Mate 40 Pro

AnTuTu testinin en güçlü telefonu ise Mate 40 Pro oldu. 661059 puan toplayarak rakiplerini geride bırakan ürün, sekiz çekirdekli Kirin 9000 5G işlemciden güç alıyor.

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