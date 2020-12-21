İşte 2020 yılının en iyi Android telefonları

OnePlus 8T Çin merkezli teknoloji üreticisi OnePlus'ın yeni telefonlarından biri olan OnePlus 8T, henüz Türkiye'de satılmasa da kullanıcıların pek çoğu ismine aşina. 6.55 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan telefon, 1080×2400 piksel çözünürlük sunuyor. Qualcomm’un 2.84 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 865 işlemcisi sayesinde performans testlerinde üst sıralarda yer alıyor.