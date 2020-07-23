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HaberlerTeknoloji Haberleriİşte 2020 iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları
GeriTeknoloji İşte 2020 iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları
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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 23 Temmuz 2020 - 08:18,

İşte 2020 iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen iPhone Fotoğraf Ödülleri yarışmasının (IPPAWARDS) kazananları bugün itibariyle açıklandı. İşte kazananlar...

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1
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Joseph Cyr, Amerika Birleşik Devletleri, İkincilik ödülü - Gün batımı kategorisi Alacakaranlık Yansıması, Santa Catalina Mountains, Arizona iPhone 6s ile çekildi

2
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Mary Joy Gaitano, Filipinler, Üçünülük ödülü - Çocuklar kategorisi Çocukların gözünden, Filipinler iPhone 6 Plus ile çekildi

3
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Kristian Cruz, United States, Birincilik ödülü - Seyahat kategorisi Geçmişten Bağımsız, Varanasi, Hindistan iPhone X ile çekildi

4
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Ji Li, Çin, İkincilik ödülü - Hayvanlar kategorisi Flamingolar iPhone 6s ile çekildi

5
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Saif Hussain, Irak, Yılın fotoğrafçısı üçüncülük ödülü Gençlik Şeyhi, Bağdat, Irak iPhone X ile çekildi

6
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Artyom Baryshau, Rusya, Yılın fotoğrafçısı birincilik ödülü Duvar Yok, Hindistan iPhone 6 ile çekildi

7
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Dan Liu, Çin, Birincilik ödülü - Seriler kategorisi İsimsiz, Mindat, Myanmar iPhone 11 Pro Max ile çekildi

8
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Dimpy Bhalotia, Birleşik Krallık, Yılın fotoğrafçısı büyük ödülü Uçan Çocuklar, Banaras, Hindistan iPhone X ile çekildi

9
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Nico Brons, Hollanda, İkincilik ödülü - Manzara kategorisi Kumullar iPhone 11 Pro Max ile çekildi

10
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Geli Zhao, Çin, Yılın fotoğrafçısı ikincilik ödülü iPhone XS Max ile çekildi

11
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Ekaterina Varzar

12
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Peiquan Li

13
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Liu Dan

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Audrey Blake Calvani

15
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Lisi Li

16
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Fernando Merlo

17
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Danielle Moir

18
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Omar Lucas

19
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Mona Jumaan

20
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Joao Cabaco

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Leo Chan

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Tu Odnu

23
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Xiaojun Zhang

24
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Haiyin Lin

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