İstanbul'un yanı başında! Kış gelince rağbet arttı: Günübirlik ziyaretçilerin akınına uğruyor

Güncelleme Tarihi:

#Turizm#Yalova#Termal
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2025 10:59

Yalova'nın kaplıcaları ile ünlü ilçesi Termal'de, sıcaklıkların düşmesi ile birlikte hareketli günler yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen ilçede, termal tesislerin doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.