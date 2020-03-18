İstanbul'un ünlü işletmecileri: Hiçbir şey sağlıktan önemli değildir!

BARIŞ TANSEVER (ULUS SUNSET) Müessese sahipleri olarak büyük bir sorumluluğumuz var, hem yıllardır hizmet ettiğimiz misafirlerimize hem de yıllardır işletmelerimizde canla başla çalışanlarımıza ve ailelerine karşı. Bu sorumluluğun en başında paydaşlarımızın sağlığı gelir. Büyük bir titizlikle hizmet etmeye çalışsak da bu virüs dünyanın dengesini bozdu. Açıkçası bilinçli misafirlerimiz sokağa çıkma yasağını çoktan ilan etti. Ben, daha sert, komple karantinanın daha doğru ve çözüm odaklı olacağına inanıyorum. Yeme içme sektörü 2 milyonun üstünde çalışanıyla Türkiye’de devletten sonra en büyük işverendir. Devletimizin bu müesseselere bu felaket esnasında destek vermesini bekliyoruz.