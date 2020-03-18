İstanbul'un ünlü işletmecileri: Hiçbir şey sağlıktan önemli değildir!
Koronavirüsle mücadelede İçişleri Bakanlığı, yeni tedbirler aldı. 81 İl Valiliği’ne “koronavirüs tedbirleri” konulu ek bir genelge gönderen bakanlık, AVM ve lokantalar hariç tüm mekanların kapatılacağını duyurdu. İstanbul’un ünlü mekanlarının işletmecileri bu kararı değerlendirdi.
Müessese sahipleri olarak büyük bir sorumluluğumuz var, hem yıllardır hizmet ettiğimiz misafirlerimize hem de yıllardır işletmelerimizde canla başla çalışanlarımıza ve ailelerine karşı. Bu sorumluluğun en başında paydaşlarımızın sağlığı gelir. Büyük bir titizlikle hizmet etmeye çalışsak da bu virüs dünyanın dengesini bozdu. Açıkçası bilinçli misafirlerimiz sokağa çıkma yasağını çoktan ilan etti. Ben, daha sert, komple karantinanın daha doğru ve çözüm odaklı olacağına inanıyorum. Yeme içme sektörü 2 milyonun üstünde çalışanıyla Türkiye’de devletten sonra en büyük işverendir. Devletimizin bu müesseselere bu felaket esnasında destek vermesini bekliyoruz.
2
ALİ SAYAR (ULUS CHİN CHİN)
Zor günler geçiriyoruz, bu virüsün yarattığı korku ne kadar sürer bilmiyorum ancak tedbirlerimizi almak zorundayız. Bu gibi olumsuz durumlardan en çok etkilenen, her zaman olduğu gibi yeme içme, eğlence sektörü oluyor. Süresi belli olmayan bir zaman için kapılarımızı kapattık. Bunun doğuracağı ekonomik sorunları düşünmek bile istemiyorum. Umarım hükümet her sektör için destek paketi planlıyordur.
3
TURGAY YILDIZ (MOMO BEBEKÖY)
Öncelikle tüm dünyanın ve ülkemizin başına gelen bu kötü olaydan dolayı çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Bu süreci sağlık bakanlığımızın çok iyi yönettiğini düşünüyorum. Sektöre gelince tabii ki binlerce insan bu sektörden ekmek yiyor ve zor duruma düşülecektir. Fakat hiçbir şey sağlıktan daha önemli değildir. Herkesin elini taşın altına koyup dayanışma kültürümüzle bunun altından kalkabileceğimizi düşünüyorum.
4
GÖRKEM - EDA GİRAV (KARAKÖY MÂNÂ)
Bir işletmeci ve duyarlı bir vatandaş olarak, ileride daha sağlıklı ve güvenli günlerde görüşebilmek için harekete geçmemiz gerektiğini düşündük. Bu zor dönemi atlatana kadar, sağlığımız üzerindeki tehlike ortadan kalkana dek hizmetimize ara veriyoruz. Herkesi de bu konuda duyarlı olmaya ve evde kalmaya davet ediyoruz.
5
ALİ ÜNAL (ORTAKÖY RUBY)
Bu virüsün; turizmi yoğun, milli gelire en çok katkısı olan İtalya, İspanya gibi ülkelerde nasıl çabuk yayıldığını gördük. Ciddiyetin farkına varmak lazım. Alınan tedbirleri çok yerinde buluyorum. İlave alınacak önlemlerle salgını çok çabuk bitireceğimize inanıyorum. Bakanlıklarımızın yanındayız, alınan tedbirleri biz de harfiyen uygulayacağız ki normal yaşantımıza hızlıca dönelim. Bu süreç işletmelere büyük yük olacak, genel giderler konusunda da tedbirler alınacağına inanıyorum.
6
İBRAHİM ÇAKMAK (ASMALI ÇİLEK PERA)
Bir süre eğlenceye ara verdik. Biz Çilek ailesi olarak başta ülkemizdeki koronavirüsten etkilenen insanlara acil şifalar diliyoruz. Geç olmadan elimizden geldiğince bütün tedbirleri alacağız. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.
7
DURMUŞ SARIDİKMEN (CİHANGİR ROSE MARINE)
Sağlığımızı korumak adına, bir işletmeci ve duyarlı bir vatandaş olarak, bu zor süreci atlatana kadar hizmetimize ara veriyoruz. Bu sürecin kısa sürmesini umuyor, sağlıklı günlerde tekrar görüşmeyi diliyoruz.