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Gülseli KENARLI - Osman BAKIR - İbrahim MAŞE / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 11 Kasım 2021 - 12:15 | 

İstanbul'un tarihi Beşiktaş'ta değişiyor

İstanbul Beşiktaş'taki arkeolojik kazılar, İstanbul'un bilinen tarihini değiştiriyor. Çalışmalardaki son aşamada 8 metre derinlikte Kalkolitik döneme yani milattan önce 4500-5000 yıllarına ait pişmiş topraktan yapılan çanak çömlek parçaları olan keramikler bulundu. Bu buluntularla İstanbul'un bilinen tarihi daha eski dönemlere taşındı.  İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal, "Bu İstanbul için, hele Beşiktaş için hiç beklenen bir durum değildi. Çok önemli bir arkeolojik keşif" dedi.

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