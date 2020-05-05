İstanbul'un simge yerlerinde Corona Virüs değişimi
İstanbul’un tarihi meydanları ve yollarında Corona Virüs (Covid-19) salgını öncesinde ve sonrasında büyük değişim yaşandı. Corona Virüs öncesi yoğunluğun olduğu meydanlar ve yollar boş kaldı. Öncesi ve sonrası görüntülendi.
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İstanbul’un simge mekanları, tarihi meydanları ve yollarında korona virüs (Covid-19) salgını öncesinde ve sonrasında yaşanan büyük değişim havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.
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İstiklal Caddesi’nden Sultanahmet Meydanı'na kadar şehrin en kalabalık yerlerinin nasıl sessizliğe büründüğü çekilen görüntülere yansıdı.
Corona Virüs salgınından önce Taksim Meydanı...
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Corona Virüs salgınından sonra Taksim Meydanı
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Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği alanlar boş kaldı.
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Dünya ülkelerinde salgın haline gelen Corona Virüs Türkiye’de de hayatı büyük ölçüde etkiledi.
Salgın öncesi
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Salgın sonrası Sultanahmet Meydanı
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Hafta sonu kalabalık nedeniyle adım atacak yer bulunamayan Taksim ve İstiklal Caddesi'nin virüs salgını öncesi ve sonrasındaki büyük değişimi havadan görüntülendi.
Salgın öncesi İstiklal Caddesi
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Corona Virüs öncesi İstiklal Caddesi, İstanbul'da turistlerin de ilgi gösterdiği yerlerden biriydi.
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Salgın sonrası İstiklal Caddesi de boş kaldı
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Turistlerin İstanbul’da en çok ziyaret ettiği ve etkinliklerin düzenlendiği Sultanahmet Meydanı virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.
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Salgın sonrası sessizliğe bürünen Sultanahmet Meydanı
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Salgından önce Şirinevler’de otobüs durağında ve E-5 karayolunda oluşan yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı.
Salgından önce...
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Salgından önce Şirinevler’de otobüs durağında ve E-5 karayolunda oluşan yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı.
Salgından önce...
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Salgından önce Şirinevler’de otobüs durağında ve E-5 karayolunda oluşan yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı.
Salgından sonra...
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Şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Otogarı boş kaldı. Bu süre içerisinde otogar tadilatı ise yapılmaya devam ediliyor.
Salgından önceki yoğunluk...
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Şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Otogarı boş kaldı. Bu süre içerisinde otogar tadilatı ise yapılmaya devam ediliyor.
Corona Virüsten sonrası...
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Şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Otogarı boş kaldı. Bu süre içerisinde otogar tadilatı ise yapılmaya devam ediliyor.
Corona Virüsten sonrası...
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TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde oluşan kilometrelerce araç kuyruğu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ortadan kayboldu.
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TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde oluşan kilometrelerce araç kuyruğu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ortadan kayboldu.
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İstanbul genelinde virüs salgını öncesi ve sonrası havadan çekilen görüntüler, şehirde yaşanan değişimi gözler önüne serdi.
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İstanbul genelinde virüs salgını öncesi ve sonrası havadan çekilen görüntüler, şehirde yaşanan değişimi gözler önüne serdi.
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İstanbul'da Corona Virüs sonrası yollar da boş kaldı.