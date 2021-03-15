İstanbul'un rengi değişti mi? İşte İstanbul'un risk haritasındaki durumu
Kabine toplantısı öncesinde gözler illerin risk durumuna çevrildi. İllerin yeni rengini vaka sayılarının yanı sıra, hastane yatış oranları ve yatak sayısı gibi birçok etken belirliyor. Yayınlanan som risk haritasına göre vaka oranları listesinde 9 il, bir önceki hafta 100 bin kişide 100 vaka sınırının altındayken üstüne çıktı. Peki, İstanbul'un rengi değişti mi? İşte İstanbul'un risk durumu…
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Yeni normalleşme sürecinde iller risk değerlendirme kriterlerine göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrıldı. Yüksek risk oranıyla turuncu listede olan İstanbul’da vaka oranlarında artış yaşanması, renginin kırmızıya döneceği endişesi yarattı. Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden İstanbul’un kırmızıya dönüp dönmeyeceği ve daha ciddi kısıtlamalara maruz kalıp kalmayacakları merak ediliyor.
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100 binde 100 üzeri puanlanan iller çok yüksek riskli, 36-100 arası puanlanan illerin ise yüksek riskli olarak kabul edildiği risk haritası, Sağlık Bakanlığı verileri ile güncelleniyor. 27 Şubat – 5 Mart tarihini kapsayan son risk haritasında İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayısı artışa geçtiği görülmüştü.
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İllere göre risk haritasında 100.000 kişideki vaka sayısına göre;
100 ve üstü Çok Yüksek Riskli ( KIRMIZI )
36 - 100 arası Riskli ( TURUNCU )
11 - 35 arası Orta Riskli ( SARI )
10 ve altı Düşük Riskli ( MAVİ)
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SON 10 GÜNLÜK DEĞİŞİM BEKLENİYOR
Sağlık Bakanlığı’nın 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında açıkladığı vaka oranları listesinde 9 il, bir önceki hafta 100 bin kişide 100 vaka sınırının altındayken üstüne çıktı. Bu iller Kırklareli, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Mersin, Kilis ve Artvin olarak sıralandı. Geçen haftaki haritada 17 il kırmızı renkteydi. Yani 17 şehirde vaka oranı 100 bin kişide 100’ün üzerindeydi. 9 il de sınırın üzerine çıkınca toplam 26 ilde vaka artışları, tehlike sinyalleri vermeye başladı. Son 10 gündeki değişimin ise kabine toplantısında belli olması bekleniyor.