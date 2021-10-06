İstanbul’un Kurtuluşu ile ilgili mesajlar ve sözler! 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu resimli mesajlar ile kutlanıyor

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU İLE İLGİLİ MESAJLAR -Atalarımızın emaneti Fatih'in armağanı, Türk ulusunun gözbebeği, güzeller güzeli İstanbul..! İstanbul'un kurtuluş günü kutlu olsun.



-“Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu” dedirten mukaddes şehir... Güzel İstanbul... 98 yıl önce bugün, geldikleri gibi gittiler... Düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.



-İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutluyor, bu güzel şehri bir kez daha bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum.