570 yıl önce bugün, İstanbul tarih sahnesinde unutulmaz bir zaferle anıldı. Fatih Sultan Mehmet'in yönetimindeki ordumuz, mücadele, inanç ve kararlılıkla İstanbul'u fethetti. Bu büyük zaferin yıl dönümünde İstanbul'un Fethi'ni coşkuyla kutluyor, geçmişimize olan minnetimizi ifade ediyoruz.
Ecdadın mirası, geleceğimizin ilham kaynağı! İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünde bu muhteşem zaferin coşkusunu paylaşıyoruz. İstanbul, binlerce yıllık geçmişi ve tarihi dokusuyla insanlığa ilham veren bir şehirdir. Bu kutlu gün, büyük zaferin getirdiği vatan sevgisi ve birlik duygusuyla kalplerimizi dolduruyor. İstanbul'un Fethi'nin yıldönümünde gururla kutlama mesajlarımızı iletiyoruz!
Alınan eğitim, inanç ve deha birleşince fetih olur. ”Onlarca kez denendi, kaybedildi” demeden medeniyetimize ilham veren Sultan Fatih ve kahraman ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.
İstanbul'un fethi yalnızca bir şehrin değil, ecdadın fetihler çağının dönüm noktasıdır. İstanbul' un Fethi'nin 569.yıldönümünde, Peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olarak İstanbul'u miras bırakan Fatih Sultan Mehmed Han ve ordusundaki kahramanları rahmet ve minnetle anıyorum