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İSTANBUL’UN FETHİ MESAJLARI 2023 | 570. yıldönümüne özel Resimli, görselli, en güzel, anlamlı, uzun ve kısa İstanbul’un fethi mesajları ve sözleri! İşte, İşte 29 Mayıs 1453 İstanbul’un fethi ile ilgili sözler

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul'un Fethi Mesajları#1453#İstanbul'un Fethi Kutlama Mesajları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 13:16

İstanbul’un fethinin 570. yıldönümü bugün ülke genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul’un fethi mesajları ve sözleri, bu anlamlı günü çevresiyle paylaşmak isteyenler tarafından merak ediliyor. İstanbul’un fethi sadece Türk tarihi açısından değil tüm Dünya tarihine bakıldığında çağ açıp çağ kapattığı için ayrıca bir öneme sahiptir. İstanbul’un fethedilmesinin ardından birçok milletten halk huzur ve hoşgörü içerisinde uzun yıllar burada yaşamayı sürdürmüştür. Bizde sizler için Instagram, WhatsApp, Facebook ve SMS üzerinden gönderebileceğiniz Resimli İstanbul’un fethi mesajlarını derledik. Sizde paylaşacağınız İstanbul’un fethi sözleriyle bu anlamlı günün önemine vurgu yapabilirsiniz. şte, resimli, sözlü, değişik, uzun ve kısa seçenekleriyle 29 Mayıs İstanbul’un fethi mesajları

1/9İSTANBUL’UN FETHİ MESAJLARI 2023 | 570. yıldönümüne özel Resimli, görselli, en güzel, anlamlı, uzun ve kısa İstanbul’un fethi mesajları ve sözleri İşte, İşte 29 Mayıs 1453 İstanbul’un fethi ile ilgili sözler



İstanbul’un fethi sözleri ve kutlama mesajları… Tarihi açıdan şüphesiz en önemli Osmanlı zaferi olarak gösterilen İstanbul’un fethi her yıl düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılır. Bu anlamlı günde sosyal medya platformlarında veya diğer mecralarda bu günün anlam ve önemine dikkat çekmek isteyen kullanıcılar, sabahın ilk saatlerinde araştırmalarına başladı. İstanbul’un fethi sadece Türkiye tarihi için değil İslam alemi ve coğrafyası için büyük bir zaferdir. Dünya tarihini değiştiren ve nesilden nesile aktarılacak olan bu zaferle ilgili hikayeler, diziler ve filmler kaleme alınmıştır. O zaman genç bir padişah olan Sultan II Mehmed, 47 günlük kuşatma sonrası İstanbul’u fethederek Bizans İmparatorluğu’na(Doğu Roma) son vermiştir. Çağ açıp kapatan ve hem İslam coğrafyası hem de Türk tarihi açısından önemli olan bugünde sizde derlediğimiz 29 Mayıs İstanbul’un Fethi mesajlarını arkadaşlarınız ve aileniz başta olmak üzere herkesle paylaşabilirsiniz. İşte, WhatsApp, İnstagram, Facebook ve diğer mecralardan paylaşabileceğiniz Resimli İstanbul’un Fethi Mesajları…

2/9İSTANBUL’UN FETHİ MESAJLARI 29 MAYIS 2023

İSTANBUL’UN FETHİ MESAJLARI 29 MAYIS 2023

Kostantîniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır! Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir!” (Hadis-i Şerif)

Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbulun Fethinin 570. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbul’un Fethi kutlu olsun.

Adıyla Şanıyla büyük olan İstanbul’un bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Hanı Ve Silah Arkadaşları Şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbul’un Fethini kutluyorum

Fetih ile yeni bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmış, köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul’un Fethini kutlarım

Fetih ile yeni bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmış, köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul’un Fethini kutlarım

3/9İSTANBUL’UN FETHİ MESAJLARI 2023 | 570. yıldönümüne özel Resimli, görselli, en güzel, anlamlı, uzun ve kısa İstanbul’un fethi mesajları ve sözleri İşte, İşte 29 Mayıs 1453 İstanbul’un fethi ile ilgili sözler

İstanbul'u bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum.

Tarihe istikamet verip çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un Fethi'nin 570. yılı kutlu olsun.Cennet mekan atam Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmetle anıyorum.

O güzel komutana da o güzel orduya da binlerce selam olsun. Bu büyük Fethin mirasına sahip çıkmak hepimize nasip olsun.

Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbul'un Fethinin 570. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbul'un Fethi kutlu olsun.

Türk ve Dünya tarihinde çağ açan ve çağ kapatan dönüm noktası olan İstanbul’un fethinin 570. yılını gururla ve iftiharla kutluyoruz.

4/9İSTANBUL’UN FETHİ MESAJLARI 2023 | 570. yıldönümüne özel Resimli, görselli, en güzel, anlamlı, uzun ve kısa İstanbul’un fethi mesajları ve sözleri İşte, İşte 29 Mayıs 1453 İstanbul’un fethi ile ilgili sözler

570 yıl önce bugün, İstanbul tarih sahnesinde unutulmaz bir zaferle anıldı. Fatih Sultan Mehmet'in yönetimindeki ordumuz, mücadele, inanç ve kararlılıkla İstanbul'u fethetti. Bu büyük zaferin yıl dönümünde İstanbul'un Fethi'ni coşkuyla kutluyor, geçmişimize olan minnetimizi ifade ediyoruz.

Ecdadın mirası, geleceğimizin ilham kaynağı! İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünde bu muhteşem zaferin coşkusunu paylaşıyoruz. İstanbul, binlerce yıllık geçmişi ve tarihi dokusuyla insanlığa ilham veren bir şehirdir. Bu kutlu gün, büyük zaferin getirdiği vatan sevgisi ve birlik duygusuyla kalplerimizi dolduruyor. İstanbul'un Fethi'nin yıldönümünde gururla kutlama mesajlarımızı iletiyoruz!

Alınan eğitim, inanç ve deha birleşince fetih olur. ”Onlarca kez denendi, kaybedildi” demeden medeniyetimize ilham veren Sultan Fatih ve kahraman ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.

İstanbul'un fethi yalnızca bir şehrin değil, ecdadın fetihler çağının dönüm noktasıdır. İstanbul' un Fethi'nin 569.yıldönümünde, Peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olarak İstanbul'u miras bırakan Fatih Sultan Mehmed Han ve ordusundaki kahramanları rahmet ve minnetle anıyorum

 

5/9İSTANBUL’UN FETHİ MESAJLARI 2023 | 570. yıldönümüne özel Resimli, görselli, en güzel, anlamlı, uzun ve kısa İstanbul’un fethi mesajları ve sözleri İşte, İşte 29 Mayıs 1453 İstanbul’un fethi ile ilgili sözler

29 Mayıs 1453’te gemilerin karadan yürütülmesi ile gerçekleşen, çağ kapatıp çağ açan büyük fethin yıl dönümünü kutlarken, Peygamber Efendimiz ’in övgüsüne mazhar olan büyük komutan ve onun kahraman askerlerini bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz.

 İstanbul’u bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum.

İstanbul’un fethinin mimarı, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmed’i, vatan uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.

 29 Mayıs'ın coşkusu içimize sinerken İstanbul'un Fethi'nin kutlu yıl dönümünü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Büyük zaferin şehri olan İstanbul, tarih boyunca fark yaratmış, kültürleri kucaklamış ve çağlar üstü bir mirasa sahip olmuştur. Bu özel günde, geçmişimize olan bağlılığımızı pekiştirerek geleceğe umutla ilerliyoruz. İstanbul'un Fethi'nin yıldönümünde kutlama coşkusuna ortak olalım

6/9İSTANBUL’UN FETHİ MESAJLARI 2023 | 570. yıldönümüne özel Resimli, görselli, en güzel, anlamlı, uzun ve kısa İstanbul’un fethi mesajları ve sözleri İşte, İşte 29 Mayıs 1453 İstanbul’un fethi ile ilgili sözler

“İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.”

"Biz toprаklаrı değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz." –Fаtih Sultаn Mehmet "Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul’un Fethini kutlarım."

"İki büyük cihаnın kesinti noktаsındа, Türk vаtаnının ziyneti, Türk tаrihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstаnbul, bütün vаtаndаşlаrın kаlbinde yeri olаn şehirdir. "İstanbul’u bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum."

Geceler vardır dirilişe gebedir, fecr olur;Şehr-i İstanbul fetholunur, bir çağ kapanır bir çağ açılır...

"Bir çağı kapatıp yeni bir çağı açan Fatih Sultan Mehmet'in ve tüm ecdadın ruhları şad olsun...İstanbul fethinin 569. yılı kutlu olsun.""Alemlerin Sultanı Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)’n övgüsüne mazhar olarak bizlere dünya kent İstanbul’u miras bırakan Fatih Sultan Mehmet Han‘ı, O’nun kumandasındaki karaman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, İstanbul’un Fethi’nin 569.yılını kutluyorum."

7/9İSTANBUL’UN FETHİ MESAJLARI 2023 | 570. yıldönümüne özel Resimli, görselli, en güzel, anlamlı, uzun ve kısa İstanbul’un fethi mesajları ve sözleri İşte, İşte 29 Mayıs 1453 İstanbul’un fethi ile ilgili sözler

Peygamber efendimizin övgüsünü kazanan büyük hakanımız Fatih Sultan Mehmet Han ve büyük Türk milleti için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman ecdadımızı bir çağı değiştiren çok anlamlı tarihin yıldönümünde rahmet, minnet ve fatihalarla anıyorum. "

"Ne yazılır ki Fatih'e O, kendi destanını yazdı tarihe… İstanbulun Fethi ‘nin 570.Yıldönümü kutlu olsun."

"Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere bu topraklarda bayrağımızın dalgalanmasına, göklerde ezanımızın yankılanmasına vesile olan ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyorum." "Benim kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri dahi ulaşamaz "

Tarihe istikamet verip çağ açıp çağ kapatan İstanbul’un Fethi'nin 570. yılı kutlu olsun. Cennet mekan atam Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmetle anıyorum.

8/9İSTANBUL’UN FETHİ MESAJLARI 2023 | 570. yıldönümüne özel Resimli, görselli, en güzel, anlamlı, uzun ve kısa İstanbul’un fethi mesajları ve sözleri İşte, İşte 29 Mayıs 1453 İstanbul’un fethi ile ilgili sözler

Semalarında ebediyen yükselecek ezanların ilk adımı, kutlu bir müjdeydi fetih destanı. "Ya ben İstanbul'u alacağım ya İstanbul beni” diyerek yola çıkıp Peygamberimizin övgüsüne mazhar olan Kutlu komutan Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinin 569.yılı kutlu olsun. "

Türk ve Dünya tarihinde çağ açan ve çağ kapatan dönüm noktası olan İstanbul'un fethinin 570. yılını gururla ve iftiharla kutluyoruz.

Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmet ve minnetle yad ederiz.

İstanbul’un fethini üzerinden tam 570 yıl geçti ve biz aynı heyecanla bu günü kutluyoruz.

Şanlı tarihimizin en önemli günlerinden birisi olan İstanbul’un fethinin 570. Yılı kutlu olsun.

9/9İSTANBUL’UN FETHİ MESAJLARI 2023 | 570. yıldönümüne özel Resimli, görselli, en güzel, anlamlı, uzun ve kısa İstanbul’un fethi mesajları ve sözleri İşte, İşte 29 Mayıs 1453 İstanbul’un fethi ile ilgili sözler

Biz bu toprakları değil gönülleri fethetmeye gidiyoruz. 29 Mayıs İstanbul’un fethi kutlu olsun.

Adıyla Şanıyla büyük olan İstanbul’un bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Hanı Ve Silah Arkadaşları Şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbul’un Fethini kutluyorum.

 

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#İstanbul'un Fethi Mesajları#1453#İstanbul'un Fethi Kutlama Mesajları