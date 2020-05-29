İstanbul'un fethi ile ilgili sözler... İstanbul'un fetih tarihi sosyal medyada hatırlatılıyor
İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü çeşitli etkinlik ve programlarla kutlanıyor. Hazreti Muhammed tarafından fethi müjdelenen, medeniyetlere başkentlik yapmış İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlanıyor. İstanbul'un Fethi'nin 567'nci yıl dönümü sosyal medyada da hatırlatılıyor. İşte İstanbul'un fethi ile ilgili sözler...
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Bugün, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü. Fetih coşkusunun kutlama programı belli oldu. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, fethin 567. yıl dönümü, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı özel programlarla kutlanacak. Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasından teknelerin Boğazda gerçekleştireceği Fetih Saygı Geçidi'ne, Fetih Özel Konseri'nden Okçular Vakfının Fetih Kupası'na kadar birçok etkinlikle fetih sevinci yaşatılacak. Program için hazırlıklar sürerken sosyal medyada da büyük fetih ile ilgili paylaşımlar yapılıyor. İşte İstanbul'un fethi ile ilgili sözler...
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“İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.”
"Biz toprаklаrı değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz." –Fаtih Sultаn Mehmet "Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul’un Fethini kutlarım."
"İki büyük cihаnın kesinti noktаsındа, Türk vаtаnının ziyneti, Türk tаrihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstаnbul, bütün vаtаndаşlаrın kаlbinde yeri olаn şehirdir."
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"İstanbul’u bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum."
"Geceler vardır dirilişe gebedir, fecr olur;Şehr-i İstanbul fetholunur, bir çağ kapanır bir çağ açılır...
"Bir çağı kapatıp yeni bir çağı açan Fatih Sultan Mehmet'in ve tüm ecdadın ruhları şad olsun...İstanbul fethinin 567. yılı kutlu olsun."
"Alemlerin Sultanı Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)’n övgüsüne mazhar olarak bizlere dünya kent İstanbul’u miras bırakan Fatih Sultan Mehmet Han‘ı, O’nun kumandasındaki karaman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, İstanbul’un Fethi’nin 567. yılını kutluyorum."
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"Peygamber efendimizin övgüsünü kazanan büyük hakanımız Fatih Sultan Mehmet Han ve büyük Türk milleti için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman ecdadımızı bir çağı değiştiren çok anlamlı tarihin yıldönümünde rahmet, minnet ve fatihalarla anıyorum. "
"Ne yazılır ki Fatih'eO, kendi destanını yazdı tarihe..İstanbulun Fethi ‘nin 567. Yıldönümü kutlu olsun."
"Semalarında ebediyen yükselecek ezanların ilk adımı, kutlu bir müjdeydi fetih destanı."""Ya ben İstanbul'u alacağım ya İstanbul beni” diyerek yola çıkıp Peygamberimizin övgüsüne mazhar olan Kutlu komutan Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinin 567 yılı kutlu olsun. "
"Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere bu topraklarda bayrağımızın dalgalanmasına, göklerde ezanımızın yankılanmasına vesile olan ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyorum.""Benim kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri dahi ulaşamaz "