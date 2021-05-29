İstanbul’un fethi için anlamlı mesajlar: 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethi ile ilgili sözler

İSTANBUL'UN FETHİ İLE İLGİLİ SÖZLER O güzel komutana da o güzel orduya da binlerce selam olsun. Bu büyük Fethin mirasına sahip çıkmak hepimize nasip olsun.



Alınan eğitim, inanç ve deha birleşince fetih olur. ”Onlarca kez denendi, kaybedildi” demeden medeniyetimize ilham veren Sultan Fatih ve kahraman ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.



İstanbul'un fethi yalnızca bir şehrin değil, ecdadın fetihler çağının dönüm noktasıdır. İstanbul' un Fethi'nin 568. yıldönümünde, Peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olarak İstanbul'u miras bırakan Fatih Sultan Mehmed Han ve ordusundaki kahramanları rahmet ve minnetle anıyorum.



Tarihe istikamet verip çağ açıp çağ kapatan İstanbul’un Fethi'nin 568. yılı kutlu olsun.Cennet mekan atam Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmetle anıyorum.



“İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.”