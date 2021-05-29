İstanbul’un fethi için anlamlı mesajlar: 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethi ile ilgili sözler
İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü kapsamında bu anlamlı günü vurgulayan mesajlar paylaşımlarda yer almaya başladı. Tarihte birçok kez kuşatılan İstanbul 29 Mayıs 1453’te tamamlanan kuşatma ile Osmanlı Devleti padişahı Fatih Sultan Mehmed tarafından feth edilmişti. Hazreti Muhammed tarafından fethi müjdelenen, medeniyetlere başkentlik yapmış İstanbul'un fethi tüm yurtta etkinlikler ile kutlanacak. Orta Çağ’ın sonu, Yeni Çağ’ın başlangıcı kabul edilen tarihte büyük öneme sahip 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethine özel anlamlı mesajları sizler için derledik. İşte, İstanbul'un fethi ile ilgili mesajlar ve sözlerden seçenekler.
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İstanbul'un fethi kutlama mesajları, bu tarihi günü kutlamak isteyenlerin Whatsapp, Facebook ve SMS paylaşımlarında yer alacak. Osmanlı Devleti padişahı Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedilen İstanbul, 6 Nisan'dan 29 Mayıs 1453'e kadar kuşatma altında kaldı. Orta Çağ’ın sonu, Yeni Çağ’ın başlangıcı kabul edildi. Fatih Sultan Mehmet şehri aldığında henüz 19 yaşındaydı. Sizler de bu anlamlı günü mesajlar ve sözler ile kutlayabilirsiniz.
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İSTANBUL'UN FETHİ İLE İLGİLİ SÖZLER
O güzel komutana da o güzel orduya da binlerce selam olsun. Bu büyük Fethin mirasına sahip çıkmak hepimize nasip olsun.
Alınan eğitim, inanç ve deha birleşince fetih olur. ”Onlarca kez denendi, kaybedildi” demeden medeniyetimize ilham veren Sultan Fatih ve kahraman ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.
İstanbul'un fethi yalnızca bir şehrin değil, ecdadın fetihler çağının dönüm noktasıdır. İstanbul' un Fethi'nin 568. yıldönümünde, Peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olarak İstanbul'u miras bırakan Fatih Sultan Mehmed Han ve ordusundaki kahramanları rahmet ve minnetle anıyorum.
Tarihe istikamet verip çağ açıp çağ kapatan İstanbul’un Fethi'nin 568. yılı kutlu olsun.Cennet mekan atam Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmetle anıyorum.
“İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.”
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"Biz toprаklаrı değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz." –Fаtih Sultаn Mehmet "Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul’un Fethini kutlarım."
"İki büyük cihаnın kesinti noktаsındа, Türk vаtаnının ziyneti, Türk tаrihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstаnbul, bütün vаtаndаşlаrın kаlbinde yeri olаn şehirdir.""İstanbul’u bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum."
"Geceler vardır dirilişe gebedir, fecr olur;Şehr-i İstanbul fetholunur, bir çağ kapanır bir çağ açılır...
"Bir çağı kapatıp yeni bir çağı açan Fatih Sultan Mehmet'in ve tüm ecdadın ruhları şad olsun...İstanbul fethinin 568. yılı kutlu olsun."
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"Alemlerin Sultanı Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)’n övgüsüne mazhar olarak bizlere dünya kent İstanbul’u miras bırakan Fatih Sultan Mehmet Han‘ı, O’nun kumandasındaki karaman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, İstanbul’un Fethi’nin 568. yılını kutluyorum."
"Peygamber efendimizin övgüsünü kazanan büyük hakanımız Fatih Sultan Mehmet Han ve büyük Türk milleti için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman ecdadımızı bir çağı değiştiren çok anlamlı tarihin yıldönümünde rahmet, minnet ve fatihalarla anıyorum. "
"Ne yazılır ki Fatih'e O, kendi destanını yazdı tarihe..İstanbulun Fethi ‘nin 568. Yıldönümü kutlu olsun."
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"Semalarında ebediyen yükselecek ezanların ilk adımı, kutlu bir müjdeydi fetih destanı."""Ya ben İstanbul'u alacağım ya İstanbul beni” diyerek yola çıkıp Peygamberimizin övgüsüne mazhar olan Kutlu komutan Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinin 568 yılı kutlu olsun. "
"Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere bu topraklarda bayrağımızın dalgalanmasına, göklerde ezanımızın yankılanmasına vesile olan ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyorum.""Benim kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri dahi ulaşamaz "