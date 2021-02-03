İstanbul’un "Fabrika Okulu"

Döner sermaye kapsamındaki üretimlerde 2020 yılında 9 milyon 468 bin 680 TL’lik ciro ile Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. Kendi yaptıkları maske üretim makinesini İstanbul’da 20, Türkiye genelinde de 3 okula satan Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ayrıca kendi maske üretimini de yaptı. 2020 yılında bu makinelerle üretilen maske sayısı 50 milyon olurken, Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de üretimi bu rakamın içinde 2.5 milyon olarak gerçekleşti.