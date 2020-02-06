İstanbul'un en kalabalık ilçeleri açıklandı! İşte o ilçeler ve daha az nüfusa sahip Avrupa ülkeleri

Hemen ardından ise Şile geliyor. Toplam nüfusu: 37.692



Şile'nin nüfusundan daha az olan ülkeler de yok değil. San Marino bunlardan biri. Ülkenin toplam nüfusu, 34.590.



Şile’den daha az nüfusa sahip diğer ülkeler ise 20 binle Palau, 24,600’le Cook Adaları, 28 bin 213’le Virjin Adaları, 29,441’le Cebelitarık, 35 binle Monako, 37,429’la Sint Maarten, 40 bin 357’yle Turks ve Caicos Adaları, 48,596’yla Faroe Adaları şeklinde sıralanıyor.



Lihtenştayn için de durum aynı. İstanbul'un birçok ilçesinin gerisinde toplam 38.378 kişilik nüfusa sahip.