Gülseli KENARLI - Özgür KUMANOVALI-/ İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 09 Mart 2021 - 10:55 |
İstanbul'un en büyük koronavirüs merkezi! Uz. Dr. Cemal Kazezoğlu'ndan umut veren sözler
İstanbul'un en büyük koronavirüs test laboratuvarında günde yaklaşık 10 bine yakın test sonucu çıkıyor. Laboratuvardaki çalışmalar Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından görüntülendi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Laboratuvar Direktörü Uz. Dr. Cemal Kazezoğlu, "Yeni normal döneminde bu kısıtlı sosyalleşmeye hep birlikte ilan edilmiş kurallara uyarak sahip çıkarsak, buna özen gösterirsek turuncu sarıya, sarı maviye dönebilir" dedi.