İstanbul’un birçok noktasında su kesintisi – Sular ne zaman gelecek?

Planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul'un bazı ilçe ve mahallerine su verilemiyor. Kesintilerde etkilenen bölgelerde ikamet eden birçok kişi, su kesintilerinin sona ereceği saati merak ediyor. İSKİ, Kartal, Güngören, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde 11 Ağustos günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu.