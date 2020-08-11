İstanbul’un birçok noktasında su kesintisi – Sular ne zaman gelecek?
İstanbul’un birçok noktasında su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Ağustos Salı günü İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası’nda su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Yayımlanan listeye göre, Kartal, Güngören, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında su kesintisi etkili olacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ’nin 11 Ağustos tarihli su kesintisi programı
Planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul'un bazı ilçe ve mahallerine su verilemiyor. Kesintilerde etkilenen bölgelerde ikamet eden birçok kişi, su kesintilerinin sona ereceği saati merak ediyor. İSKİ, Kartal, Güngören, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde 11 Ağustos günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu.
İSKİ'den yapılan su kesintisi duyurusunda "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verildi. Peki, sular ne zaman gelecek?
11 AĞUSTOS SU KESİNTİSİ PROGRAMI
Arıza Kesinti
İlçe
:
Maltepe
Etkilenen Mahalleler
:
Altıntepe Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
11.08.2020 10:10
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 11.8.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Tuzla
Etkilenen Mahalleler
:
Cami Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi
:
11.08.2020 09:45
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 11.8.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
11.08.2020 09:31
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 11.8.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.