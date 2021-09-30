İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde kaç? İşte barajlardaki son durum

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 444,68 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.



Kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan 2021'de şu ana kadar alınan su miktarı ise 498,22 milyon metreküp oldu.



İçme suyu arıtma tesislerinden son 10 yılda verilen yıllık ortalama su miktarı ise 2,22 milyon metreküpten, 2,95 milyon metreküp seviyelerine çıktı.