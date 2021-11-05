İstanbullular varlığından bile habersiz... Harabeye döndü! Mermerleri İtalya'dan getirildi

Anıt, 19. yüzyılın en zenginlerinden olan 1781 yılında dünyaya gelen Salomon Kamondo'ya ait. Kırım Savaşı'nı finanse ettiği gibi Osmanlı hazinesine borç veren ünlü Osmanlı bankeri Salomon Kamondo, aynı zamanda Osmanlı finans sisteminin de kurucusu.



Şirket-i Hayriye ve Dersaadet Tramvay Şirketi'ne ortaklıkları, Altıncı Daire-i Belediye'nin kuruluşuna verdikleri katkılar, en önemli girişimleri arasında Banker Sokak ve Bankalar Caddesi'ni birleştiren en bilindik şehir yapılarından biri olan Kamondo Merdivenleri de Salomon Kamondo tarafından inşaa ettirildi.