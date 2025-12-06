İstanbullu severek kullanıyordu: Kırılarak hurda haline getirildi

"İSTANBULLULARIN KAYNAKLARI ARTIK HURDAYA ÇIKARILIYOR"
İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Abdullah Aksu, Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde yaklaşık 3 bin bisikletle İSBİKE'nin hizmet vermeye başladığını söyledi.
Bu konuyu 2021 yılından itibaren gündeme getirmeye başladıklarını anlatan Aksu, "Yaklaşık 3 bin bisikletle hizmet veren sistem bugün hiç yok. 2023 yılının ortalarında CHP'li İBB, bir açıklama yaptı. 'Bisikletler tamiri, bakımı vesaire için toplanacak ve daha sonra tekrar hizmete alınacak.' demişti. Bugün artık neredeyse 2026 yılına geldik. 2,5 yıldır bu bisikletler ortada yok. Geçtiğimiz günlerde Kartal'da bir depoda depolandığını basında, yayında gördüğümüz kadarıyla kamuoyuyla paylaşmıştık. Son gelen görüntülere göre artık bu bisikletlerin bir kısmının hurdalığa çıktığı duyumunu aldık." diye konuştu.