İstanbullu Aydan Türkiye Güzeli olmuştu

ÇALIKUŞU HİÇ UNUTULMADI Aydan Şener, oyunculuk kariyerini sürdürdü. O dönemde TV dizileri de giderek ilgi görmeye, birbiri ardına dizeler çekilmeye başlandı. Bunlar arasında çok öne çıkanlardan biri olan Çalıkuşu için kamera karşısına geçti Şener. Reşat Nuri Güntekin'in bu unutulmaz eserinden yapılan uyarlamada rol arkadaşı döneminin ünlü aktörlerinden Kenan Kalav oldu. Ekran kimyaları tutan Şener ve Kalav'ın bu dizideki oyunculukları uzun süre gündemde kaldı.