İstanbullu Aydan Türkiye Güzeli olmuştu

Takvimler 1981 yılını gösterirken Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı. Başına takılan taçla birlikte hayatı da değişti. Aradan uzun zaman geçti ama o hala yıllara meydan okumayı sürdürüyor.
DEPO PHOTOS, INSTAGRAM
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HAYRANLARIYLA SOSYAL MEDYADA BULUŞUYOR
1981 yılının Türkiye Güzeli Aydan Şener, podyumlardan ve kamera karşısından uzaklaşmış olsa da kariyerini tiyatro sahnesinde sürdürüyor. İyi bir sosyal medya kullanıcısı olan Şener, Instagram sayfasından da hayranlarıyla buluşmayı sürdürüyor.
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1981 YILINDA HAYATI DEĞİŞTİ
Gelin, Türkiye'nin bu taçlı güzelinin hayat öyküsünü fotoğraflar eşliğinde bir kez daha hatırlayalım.
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ÖNCE BURSA'YA TAŞINDILAR
Aydan Şener, 1 Mart 1963 tarihinde Kilis'de dünyaya geldi. Henüz bir yaşındayken ailesiyle birlikte Bursa'ya yerleştiler.
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"İSTANBULLU AYDAN TÜRKİYE GÜZELİ"
Şener, 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi. Bu haber gazetelerde "İstanbullu Aydan Türkiye Güzeli seçildi" başlığıyla yer aldı. Ama bu unvanı kazanan diğerlerinden farklı bir yol seçti. Çok kısa bir süre mankenlik yaptı. Ardından kendine farklı bir kariyer yolu çizdi.
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İKİ YIL SONRA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
Türkiye Güzeli seçildikten iki yıl sonra, 1983 yılında Küçük Ağa dizisiyle oyunculuğa adım attı. Aynı yıl hayatında başka bir değişiklik daha oldu. Dönemin ünlü futbolcularından Ayhan Akbin ile evlendi.
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ÇALIKUŞU HİÇ UNUTULMADI
Aydan Şener, oyunculuk kariyerini sürdürdü. O dönemde TV dizileri de giderek ilgi görmeye, birbiri ardına dizeler çekilmeye başlandı. Bunlar arasında çok öne çıkanlardan biri olan Çalıkuşu için kamera karşısına geçti Şener. Reşat Nuri Güntekin'in bu unutulmaz eserinden yapılan uyarlamada rol arkadaşı döneminin ünlü aktörlerinden Kenan Kalav oldu. Ekran kimyaları tutan Şener ve Kalav'ın bu dizideki oyunculukları uzun süre gündemde kaldı.
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KONUŞULAN DİZİLER
O dönemde henüz 20'li yaşlarının ilk yarısında olan Aydan Şener, kazandığı başarının ardından oyunculuk kariyerini sürdürdü. Yine bir dönemin en çok ses getiren dizilerinden biri olan Yeniden Doğmak'ta kamera karşısına geçti.
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ÇOK SAYIDA DİZİDE OYNADI
Aydan Şener daha sonra da TV kariyerini sürdürdü. 90'larda İki Kız Kardeş, Gül ve Diken, Zühre, Gölge Çiçeği, Tutku, Hicran, Ay Işığında Saklıdır, Kumru, Bir Aşkın Bittiği Yer gibi yapımlar için kamera karşısına geçti.
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KARİYERİNİ TİYATRO SAHNESİNDE SÜRDÜRÜYOR
Aydan Şener 2000'lerin başında Mühürlü Güller adlı dizi için kamera karşısına geçti. Daha sonra da tiyatro sahnesinde oyunculuğu sürdürdü. 2015'te Tiyatro Kedi'nin sahnelediği Başarımı Karılarıma Borçluyum adlı oyunda yedi farklı kadını canlandırdı. 2016 ile 2018 arasında tekrar ekrana döndü. Kalbimdeki Deniz'de kamera karşısına geçti.
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ÖZEL HAYATINI GÖZLERDEN UZAK YAŞADI
Aydan Şener, çok göz önünde bir kariyer sürdürmesine rağmen özel hayatını gözlerden uzak yaşadı. Uzun süren evliliği 1983 ile 1991 yılları arasında Ayhan Akbin ile evli kaldı. Çift, 1991 yılında boşandı. Bu evlilikten Ecem adında bir kızı bulunuyor çiftin.
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KIZI DA ONUN İZİNDEN GİTTİ
Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin de annesinin izinden gidip oyunculuğu meslek olarak seçti. Medcezir adlı dizide kamera karşısına geçti.
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ÜNLÜ OYUNCUNUN YEĞENİ
Yeri gelmişken Aydan Şener'in, Yeşilçam'ın bir dönemine damgasını vuran ünlü oyuncu Suzan Avcı'nın yeğeni olduğunu da hatırlatalım.