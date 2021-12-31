MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbulkart vizeleme nasıl, nerede yapılır? İstanbulkart vizeleme işlemi hakkında bilgiler
GeriGündem İstanbulkart vizeleme nasıl, nerede yapılır? İstanbulkart vizeleme işlemi hakkında bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 31 Aralık 2021 - 10:47 | 

İstanbulkart vizeleme nasıl, nerede yapılır? İstanbulkart vizeleme işlemi hakkında bilgiler

Toplu taşıma araçlarının kullanımında geçerli olan İstanbulkart ile ilgili en çok sorularn konulardan biri olan vizeleme işlemi öğrenci ve öğretmenlere kolaylık sağlıyor. Ancak İstanbulkartın kullanımına devam edilebilmesi için vize işlemini gerçekleştirmek gerekiyor. Peki, İstanbulkart vize işlemi nasıl, nerede yapılır? İstanbulkart vizeleme işlemi hakkında bilgiler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
BELBİM A.Ş şirket politikalarımız gereği Istanbulkart'larınızı yılda bir kere güncellemeniz gerekmektedir. Bu güncellemenin bir diğer adı vize işlemidir. Peki öğretmen ve öğrenci İstanbulkart vizeleme işlemi nasıl, nerede yapılır? İşte İstanbulkart vizeleme işlemi hakkında detaylar...
2İSTANBULKART VİZELEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR

İSTANBULKART VİZELEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İstanbulkart vizeleme işlemi için, Biletmatik'lere indirimli kartınızı okuttuğunuzda, ekranda çıkan vizeleme onay butonuna basarak 10 saniye gibi kısa bir süre içinde vizeleme işleminizi yapabilirsiniz.
3İSTANBULKART VİZELEME İŞLEMİ NEREDE YAPILIR

İSTANBULKART VİZELEME İŞLEMİ NEREDE YAPILIR?

Vizeleme işlemi görseldeki İstanbul genelinde bulunan yaklaşık 970 civarında ODM/Biletmatik cihazından gerçekleştirilir.

Ücretsiz Kartlar İçin;

1. Kart, Biletmatik'in kart okuma kısmına yerleştirilir ve 10 saniye beklenir.

2. Kart güncelleme işlemi tamamlanmıştır. Kartınızı alıp bir sonraki güncelleme işlemine kadar ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

İndirimli Kartlar için;

1. İndirimli kartlarda vizeleme yapılabilmesi için kartınızın içinde 5TL bakiye bulunması gerekmetedir. Kart, Biletmatik'in kart okuma kısmına yerleştirilir.

2. Biletmatik ekranında "5TL karşılığında güncellemeyi kabul ediyor musunuz?" uyarısı çıktığında onay tuşuna basılır.

3. Onay tuşuna basıldıktan sonra 10 saniye beklenir ve kart alınır.

4. Kart güncelleme işlemi tamamlanmıştır. Bir sonraki güncelleme işlemine kadar kartınızı indirimli olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi