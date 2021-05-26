İstanbulkart HES kodu yükleme nasıl yapılır 2021? İstanbulkart HES kodu yükleme, eşleştirme ve sorgulama işlemleri
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanım şartı getirmişti. 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren HES kodu yüklenmiş olan İstanbulkart sayesinde koronavirüs salgını nedeniyle risk grubunda olan yolcular seyahat edemiyor ve güvenli bir yolculukla bulaş riski azaltılıyor. Bu durumda İstanbulkart HES konu yükleme nasıl yapılır sorusu toplu taşıma kullanmak durumunda olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. risk taşıyan yolcular, İETT, Metro, otobüs, metrobüs gibi toplu ulaşım araçlarından yararlanamıyor. İşte, online olarak sorunsuz bir şekilde olarak çözüme ulaştırabileceğiniz İstanbulkart HES kodu yükleme, eşleştirme ve sorgulama işlemleri…
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Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Hayat Eve Sığar uygulaması ile İstanbulkart HES kodu yükleme işlemleri son günlerde epey araştırılmaya devam ediyor. 15 Ocak itibarı ile İstanbul'da toplu taşıma kullanabilmek için akbile HES kodu tanımlama yapılması gerekiyor. Henüz eşleştirme yapmayanların İstanbulkart'a HES kodu doğrulama yapmak için öncelikle Hayat Eve Sığar, E-Devlet veya SMS ile HES kodu almanız gerekiyor. Peki, 2021 İstanbulkart HES kodu yükleme nasıl yapılır? İstanbulkart HES kodu yükleme ile ilgili merak edilenler…
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İSTANBULKART HES KODU NASIL YÜKLENİR?
İstanbulkart HES kodu yüklemek için; öncelikle https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesini ziyaret ederek gerekli alanlara, kişisel bilgilerinizi ekrandaki boşluklara doldurunuz.
Ardından İstanbulkart'ınızın üzerinde yazan kart numarasını giriniz.
Son olarak HES kodunu giriniz, belirtilen koşulları onaylamanızın ardından kaydet butonuna basınız.
HES kodu almanın üç farklı yöntemi bulunuyor. İsteyen kullanıcılar telefonlarına indirdikleri Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kodu alabiliyor.
HES kodunu alabileceğiniz diğer bir yöntem ise kısa mesaj (SMS).
Son olarak devlet hizmetlerinin elektronik ortamlarda gerçekleştirilmesine yarayan e-Devlet üzerinden de vatandaşlar kodu edinebiliyor.
İşte adım adım detaylı HES kodu alma yöntemleri;
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1- HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI ÜZERİNDEN KOD ALMA
Telefonları üzerinden HES kodu almak isteyen kullanıcıların ilk olarak telefonlarına uygulamayı indirmeleri gerekmekte. Uygulamayı telefonlarına yükleyen vatandaşlar kayıt işlemini tamamladıktan sonra "HES Kodu İşlemleri" bölümüne giriş yaparak " HES kodu Oluştur" butonuna tıklayarak kodu oluşturabilir. İsteyen kullanıcılar KOD kullanım sürelerini belirleyebilir.
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2- SMS İLE HES KODU ALMA
Telefonlarının mesaj bölümüne giriş yapan kullanıcılar HES yazıp aralarında boşluk bırakacak şekilde T.C kimlik numarasını, Türkiye Cumhuriyeti Kimliğinde bulunan seri numarasının son 4 hanesini ve kod paylaşım süresini yazıp 2023'e kısa mesaj (SMS) yollayarak kodu edinebilir.
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3- E-DEVLET HES KODU EDİNME
Kamu kurumlarına gitmeden birçok resmi işlemi gerçekleştirdiğimiz E-devlet üzerinden HES kodu almak için, T.C kimlik ve şifresiyle sisteme giriş yapılır. Ardından sağ üst bölümünde bulunan arama kutucuğuna " HES Kodu Sorgulama" yazarak bu bölümde karşılarınıza gelen ekrandan kod oluşturup dilediğiniz kurumda kullanabilirsiniz.