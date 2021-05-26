İstanbulkart HES kodu yükleme nasıl yapılır 2021? İstanbulkart HES kodu yükleme, eşleştirme ve sorgulama işlemleri

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Hayat Eve Sığar uygulaması ile İstanbulkart HES kodu yükleme işlemleri son günlerde epey araştırılmaya devam ediyor. 15 Ocak itibarı ile İstanbul'da toplu taşıma kullanabilmek için akbile HES kodu tanımlama yapılması gerekiyor. Henüz eşleştirme yapmayanların İstanbulkart'a HES kodu doğrulama yapmak için öncelikle Hayat Eve Sığar, E-Devlet veya SMS ile HES kodu almanız gerekiyor. Peki, 2021 İstanbulkart HES kodu yükleme nasıl yapılır? İstanbulkart HES kodu yükleme ile ilgili merak edilenler…