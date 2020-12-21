İstanbulkart HES Kodu eşleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart HES kodu nasıl yüklenir?
İstanbulkart HES kodu eşleştirme ve tanımlama işlemi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlem yapmaya devam ediyor. 15 Ocak tarihine kadar HES Kodu tanımlaması yapmayan İstanbulkart kullanımlarını etkisiz hale getirecek olan İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili genelgesini geçtiğimiz haftalarda yayımlamıştı. Bu kapsamda İstanbulkart HES kodu tanımlama ve İstanbulkart HES kodu eşleşmesi için kritik süreç başladı. Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu ve İçişleri Bakanlığı'nın da tüm toplu taşıma araçlarına binerken zorunlu kıldığı HES Kodu İstanbulkart eşleştirmesi için son gün15 Ocak olacak. Bu tarih itibariyle eşleştirme yapılmaması durumunda toplu taşıma araçlarının kullanımı mümkün olmayacak. İşte, İstanbulkart HES kodu tanımlama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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İstanbulkart HES kodu eşleştirme işlemi için uyarılar gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Sisteme kayıtlı İstanbulkart sahiplerine SMS atmaya başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, HES kodu eşleştirme ve yükleme işlemlerinin 15 Ocak tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekliliğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 önlemleri kapsamında aldığı kararda toplu ulaşımda HES kodu kontrolü yapılması zorunlu hale getirildi. Halk sağlığını güvence altına alan bu karar ile birlikte, pandemi döneminde, şehir içi ulaşımının daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Peki, İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi nasıl yapılır?
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İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi için için öncelikle kişinin HES Kodu'na sahip olması gerekecek. Hes Kodu'nu almak için Sağlık Bakanlığı’nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html adresini ziyaret etmek yeterli olacak.
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İSTANBULKART HES KODU TANIMLAMA İŞLEMİ
Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek. Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılmaktadır. Covid-19 tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecektir.