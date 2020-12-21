İstanbulkart HES Kodu eşleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart HES kodu nasıl yüklenir?

İstanbulkart HES kodu eşleştirme işlemi için uyarılar gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Sisteme kayıtlı İstanbulkart sahiplerine SMS atmaya başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, HES kodu eşleştirme ve yükleme işlemlerinin 15 Ocak tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekliliğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 önlemleri kapsamında aldığı kararda toplu ulaşımda HES kodu kontrolü yapılması zorunlu hale getirildi. Halk sağlığını güvence altına alan bu karar ile birlikte, pandemi döneminde, şehir içi ulaşımının daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Peki, İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi nasıl yapılır?