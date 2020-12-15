MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbulkart HES kodu eşleşmesi nasıl yapılır?
GeriGündem İstanbulkart HES kodu eşleşmesi nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 16:54 | 

İstanbulkart HES kodu eşleşmesi nasıl yapılır?

İstanbulkart HES kodu eşleşmesi için kritik güne girildi. Sağlık Bakanlığı'nın uygulaya koyduğu ve İçişleri Bakanlığı'nın da tüm toplu taşıma araçlarına binerken zorunlu kıldığı HES Kodu İstanbulkart eşleştirmesi için süreç 15 Ocak'ta başlayacak. Bakanlığın geçtiğimiz ay duyurusunu gerçekleştirdiği eşleştirme süreci için kolları sıvayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi için yönergeleri açıkladı. Peki, İstanbulkart HES kodu eşleşmesi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bilinmesi gereken bazı detaylar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi, İstanbul'da 15 Ocak tarihinde hayata geçecek. Türkiye'nin tüm illerini kapsayan zorunluluk kapsamında tüm kullanıcıların HES Kodunu İstanbulkart ile eşleştirmesi istendi. Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 önlemleri kapsamında aldığı kararda toplu ulaşımda HES kodu kontrolü yapılması zorunlu hale getirildi. Halk sağlığını güvence altına alan bu karar ile birlikte, pandemi döneminde, şehir içi ulaşımının daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Peki, İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi nasıl yapılır?

2
Abone Olgoogle-news

İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi için için öncelikle kişinin HES Kodu'na sahip olması gerekecek. Hes Kodu'nu almak için Sağlık Bakanlığı’nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html adresini ziyaret etmek yeterli olacak.

3İSTANBULKART HES KODU TANIMLAMA İŞLEMİ
Abone Olgoogle-news

İSTANBULKART HES KODU TANIMLAMA İŞLEMİ

Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek. Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.

HES KODUNUZU TANIMLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

4
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılmaktadır. Covid-19 tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecektir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi