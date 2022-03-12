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İstanbul'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Meteoroloji'nin son kar yağışı uyarısında "Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. İşte İstanbul'dan kar manzaraları...