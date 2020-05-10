Gündem Haber Giriş: 10 Mayıs 2020 - 18:40 , 10 Mayıs 2020 - 18:40

İstanbul'dan çıkış yasağı ne zaman bitecek? Yollar ne zaman açılıyor?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aralarında İstanbul'un da olduğu büyükşehirler için uygulanan giriş/çıkış yasağının ne zaman biteceği ve yolların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Çeşitli nedenlerle İstanbul'a giriş yapmak ya da İstanbul'dan farklı şehirlere gitmek isteyen vatandaşlar, bu kapsamda bilgi almak için araştırmalarına hız verdi. Peki, İstanbul'dan çıkış yasağı ne zaman bitecek? Yollar ne zaman açılıyor?