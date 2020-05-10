İstanbul'dan çıkış yasağı ne zaman bitecek? Yollar ne zaman açılıyor?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aralarında İstanbul'un da olduğu büyükşehirler için uygulanan giriş/çıkış yasağının ne zaman biteceği ve yolların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Çeşitli nedenlerle İstanbul'a giriş yapmak ya da İstanbul'dan farklı şehirlere gitmek isteyen vatandaşlar, bu kapsamda bilgi almak için araştırmalarına hız verdi. Peki, İstanbul'dan çıkış yasağı ne zaman bitecek? Yollar ne zaman açılıyor?
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Salgınla mücadele kapsamında bir aydan uzun süredir büyük şehirlere uygulanan giriş/çıkış yasaklarının ne zaman biteceği ve özelikle İstanbul için giriş/çıkışların ne zaman açılacağı yoğun şekilde merak ediliyor. Son olarak geçen günlerde süresi uzatılan yasağın ne zaman kalkacağı sorgulanıyor. İşte, 'İstanbul'dan çıkış yasağı ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtı...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat yasağı ve araç giriş çıkışı kısıtlamasının bazı iller için kaldırıldığını açıkladı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra İçişleri Bakanlığı diğer iller için yasağın ne zamana kadar süreceği bilgisinin de yer aldığı bir genelge yayınladı valiliklere gönderdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını sürdüreceklerini belirterek, şu bilgileri verdi: "Halen 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.
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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi. Genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırıldı.
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YASAK NE ZAMAN BİTECEK?
Kısıtlamanın kaldırıldığı 7 il haricindeki 23 büyükşehir ve Zonguldak için giriş çıkış kısıtlaması 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'e kadar uzatıldı.
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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.