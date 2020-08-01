İstanbul'daki barajların doluluk oranı nedir? İşte son gelen veriler

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 57,85'le en düşük ikinci seviyede kaldı. Yine son 15 günün verilerine göre, yağış görülmeyen İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 61,34'ten yüzde 57'lere geriledi.
Barajlardaki doluluk oranı 29 Temmuz tarihi baz alındığında, 2011'de yüzde 78,91, 2012'de yüzde 70,88, 2013'te yüzde 70,29, 2014'te yüzde 19,22, 2015'de yüzde 78,79, 2016'da yüzde 62,71, 2017'de yüzde 71,73, 2018'de yüzde 73,26, 2019'da yüzde 69,01 seviyeleri görüldü.
Su miktarı, 6,2 milyon metreküp kapasiteye sahip Istrancalar'da yüzde 30,83, 162,2 milyon metreküplük Terkos'da yüzde 66,11, 88,7 milyon metreküplük Sazlıdere'de yüzde 23,74, 34,1 milyon metreküplük Alibeyköy'de yüzde 21,73, 148,9 milyon metreküplük Büyükçekmece'de yüzde 32,62, 235,3 milyon metreküplük Ömerli'de yüzde 90,84, 107,5 milyon metreküplük Darlık'ta ise yüzde 88,05 olarak ölçüldü.
Bu kaynaklar dışında İstanbul'un kullandığı suyun yüzde 35'i ise Melen ve Yeşilçay'dan karşılanıyor.
"Yağışlar yüksek ancak buharlaşma, su baskını ve selle kaybediyoruz"İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, Türkiye genelinde yağışlarda çok ciddi bir azalma olmadığını, yağışın ani ve kuvvetli olarak görülmesi nedeniyle son zamanlarda girilen kuraklık sürecinin hissedilmediğini söyledi.