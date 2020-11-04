Yeni mesai saatleri duyuruldu! İstanbul'da yeni mesai saatleri düzenlemesi Vali Yerlikaya tarafından açıklandı
İstanbul'da Koronavirüs nedeniyle yeni mesai saatleri düzenlemesi tedbirleri Vali Ali Yerlikaya tarafından duyuruldu. Fabrika ve sanayilerde mesai saatlerinin 07.00'a alındığını duyuran Vali Yerlikaya, yeni mesai saatlerinin kamu kurumları için de düzenlendiğini ifade etti. İşte, Yerlikaya'nın açıkladığı fabrika, sanayi, özel sektörü için İstanbul'da yeni mesai saatleri düzenlemesi hakkında detaylı bilgiler
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Yeni mesai saatleri için açıklama, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından duyuruldu. Yerlikaya mesai saatleri düzenlemesi için şu ifadeleri kullandı;
"Bildiğiniz gibi İstanbul’da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız kademeli mesai saatlerine geçmişti. Bugünden itibaren tüm kamu kurumlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerimizin kapsamını genişletiyoruz. Bu bağlamda 60 yaş ve üstü çalışanların idareci pozisyonlar hariç, hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın personellerin idari izinli olarak evde çalışabilecekler. Bunların dışındaki diğer personelimiz ise haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır."
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"Hepimiz için sağlığımız için sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00’da mesaiye başlamışı kararlaştırıldı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi’den itibaren uygulanmaya başlayacak. Sanayi kesiminde çalışan kardeşlerimiz sabah saat 07.00’da mesaiye başlayacak."
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"İstanbul dünyanın 14. Büyük metropolü. 5 milyon 300 bin çalışanımız var. Özel sektörde de kademeli ve esnek mesai uygulaması da olmazsa olmazdır. Sanayi kesiminde yaklaşık 1 milyon 300 bin çalışanımız var. Sendikalarımız, meslek odalarımız, iş dünyası STK’larımız ile istişareler ettik."