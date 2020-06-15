İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri neler? İstanbul Valiliği'nden son dakika kararlar

Aksi hallerde virüsün yayılımının hızlanarak, vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması nedeniyle vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Sivil Toplum Kuruluşlarının insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerinin geçici olarak ertelenmesi ile vatandaşların, meydanlarda, sokak ve caddelerde, sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesi, yan yana yürüyen vatandaşların sosyal mesafeyi gözeterek yürümeleri için uyarılmasına dair İl Hıfzıssıhha Meclisinin 16.03.2020 tarih 4 No.lu kararı ile 03.04.2020 tarih ve 20 No.lu kararı halen yürürlükte bulunmaktadır."



"Sivil Toplum Kuruluşlarının insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerinin geçici olarak ertelenmesi ile vatandaşların, meydanlarda, sokak ve caddelerde, sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesi, yan yana yürüyen vatandaşların sosyal mesafeyi gözeterek yürümeleri için uyarılmasına dair İl Hıfzıssıhha Meclisinin 16.03.2020 tarih 4 No.lu kararı ile 03.04.2020 tarih ve 20 No.lu kararı halen yürürlükte bulunmaktadır."



Açıklamada, salgına karşı önleyici tedbirler kapsamında haziran ayı sonuna kadar alınan kararlar şöyle sıralandı:



- Eylem/etkinlik programında sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalara yapılması muhtemel ziyaretlerde, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesinin sağlanması.