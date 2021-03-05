İstanbul'da yarın sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul çok yüksek riskli grupta mı? İşte cumartesi günü sokağa çıkma yasağı bilgileri

Sağlık Bakanı Koca, illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak gruplandırıldığı haritayı paylaştı. Milyonlarca vatandaşın ikamet ettiği İstanbul'un hangi grupta yer aldığı da vatandaşlarca merak ediliyor. Peki, İstanbul çok yüksek riskli grupta mı?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, illerin Kovid-19 risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığını belirterek, "Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre, normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşeceğiz." değerlendirmesini yaptı. İşte, Kovid-19 risk haritası...