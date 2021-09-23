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GeriGündem İstanbul'da yağmur ne zaman duracak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgileri
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Haber Giriş: 23 Eylül 2021 - 10:15 | 

İstanbul'da yağmur ne zaman duracak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak gece etkisini artırdı. Yağış, Anadolu Yakası'nda Çekmeköy ve Ümraniye'de, Avrupa Yakası'nda ise Şişli, Fatih, Zeytinburnu, Esenyurt, Silivri, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde etkili oluyor. Peki, İstanbul'da yağmur ne zaman duracak?

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Meteorolojiden yapılan uyarılarda, perşembe öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. İşte, Meteoroloji'den gelen son dakika bilgileri...

2YAĞMUR NE ZAMAN DURACAK

YAĞMUR NE ZAMAN DURACAK?

Türkiye'nin yeni bir alçak basıncın etkisine girdiği, bu hava sistemiyle sıcaklıkların 5 derece daha düşeceği; önce İstanbul, Trakya ve Ege Bölgesi'ni etkileyen ve sonradan doğuya ilerleyen hava sisteminin cuma günü etkisini kaybedeceği bildirilmişti.

3MARMARA BÖLGESİ HAVA RAPORU

MARMARA BÖLGESİ HAVA RAPORU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. 

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