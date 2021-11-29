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Haber Giriş: 29 Kasım 2021 - 17:31 | 

Vapur seferleri hakkında açıklama: İstanbul’da vapur seferleri iptal mi?

İstanbul’da fırtına etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıda bulunduğu fırtına bugün etkisini gösteriyor. Peki, İstanbul’da vapur seferleri iptal mi? İşte Şehir Hatları tarafından yapılan açıklama

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İstanbul’da vapur seferlerinin iptal olup olmadığı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası bugün İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir olmak üzere pek çok ilde şiddetli fırtına etkili oluyor. Vapur seferleri ile ilgili yapılan açıklamada iptal olan seferler ile ilgili duyuru yayımlandı.
2İSTANBUL’DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU

İSTANBUL’DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, ‘Değerli yolcularımız,Hava muhalefeti (lodos) nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.' açıklaması yapıldı.
3İZMİR’DE TÜM SEFERLER İPTAL OLDU

İZMİR’DE TÜM SEFERLER İPTAL OLDU

İzmir genelinde fırtına etkili oluyor. Bugün fırtına hızının saatte 110 kilometreye kadar ulaşması beklenirken, kuvvetli rüzgar deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, arabalı Vapur Seferleri dahil tüm deniz seferlerinin 08.25 itibariyle iptal edildiği bildirildi. Meteoroloji, gün boyu devam edecek fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
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