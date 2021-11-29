Vapur seferleri hakkında açıklama: İstanbul’da vapur seferleri iptal mi?

İstanbul’da vapur seferlerinin iptal olup olmadığı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası bugün İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir olmak üzere pek çok ilde şiddetli fırtına etkili oluyor. Vapur seferleri ile ilgili yapılan açıklamada iptal olan seferler ile ilgili duyuru yayımlandı.