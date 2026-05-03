İstanbul'da trafikte görenleri tebessüm ettirdi: Vatandaşlar telefonuyla kaydetti

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2026 15:03

Sivas'tan getirdiği pembe traktörü gelin arabasına çeviren Doğukan Turgut, Kağıthane'de gelini aldıktan sonra traktörle birlikte Eminönü'ne gitti. İlgi çeken pembe traktör vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.