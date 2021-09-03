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GeriGündem İstanbul'da tepki çeken görüntü! 3 kişiye 32 bin 700 lira para cezası
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Büşra ŞİMŞEK - Ömer ÇETİNASLAN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 03 Eylül 2021 - 11:46 | 

İstanbul'da tepki çeken görüntü! 3 kişiye 32 bin 700 lira para cezası

İstanbul'da içme suyu havzasında il ve ilçe su ürünleri kontrolörleri ekiplerinin yaptıkları denetimlerde, su ürünlerinin üreme ve istihsal yerlerini doldurup kuruttuğu tespit edilen 3 kişiye 32 bin 700 TL para cezası kesildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, arazinin kişiye ait olma durumunda dahi tarım arazilerinde, kıyı bölgelerinde, meralarda ve özel kanunla korunan ormanlarda izinsiz bir şekilde dolgu yapılamayacağını belirtti.

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