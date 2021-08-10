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Esma MURAT - Ömer HASAR - İbrahim MAŞE /İSTANBUL- (DHA)-
Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 - 11:16 | 

İstanbul'da takside 'ücretli yol' tartışması!

İstanbul'da taksiciler ve müşteriler arasında 'ücretli yol' tartışması yaşanıyor. İstanbul'da taksi kullananlardan, ücretli yolların paraları taksimetreye ek olarak alınıyor. Ancak bazı taksicilerin bunu fırsata çevirdiği belirtiliyor. Şikayetçi yolculardan Emirhan Karaca, "Normalde taksi ücreti 130 lira tutmasına rağmen, taksici benden 200 lira istiyor. En son yaşadığım olaydan sonra bir daha hayatta taksiye binmem" dedi.

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