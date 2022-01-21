İstanbul'da taksici Fransız kadın turisti önce kaçırdı, sonra darbetti

TwitterLinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
İstanbul Şişli'den aldığı Fransız turistleri Taksim'e getiren taksici, iddiaya göre turistlerden fazla para istedi. Turistlerin karşı çıkması üzerine çıkan tartışmanın ardından aracı kilitleyen taksicinin kadın turisti kaçırdığı öne sürüldü. Taksideki anları kaydeden kadın turistin görüntülerde "Bu şaka mı ne? Beni Taksim'e geri götür" diye defalarca bağırdığı duyuluyor. Kadın turisti darp eden taksici, bir süre sonra kadını yaka paça taksiden atarak sürükledi. O anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde kadını darp ettiği görülen taksici, kadının çekerek zorla araçtan indiriyor. Kadını yerlerde sürükleyen taksici, bir taraftan da kadına küfürler ediyor.