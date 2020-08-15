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Haber Giriş: 15 Ağustos 2020 - 10:53,

İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ 15 Ağustos su kesintisi programı

İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası’nda planlı su kesintileri devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ 15 Ağustos su kesintisi programı

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İSKİ, planlı kesinti programını İstanbullularla paylaşmaya devam ediyor. 15 Ağustos tarihli programa göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları gereğince Bağcılar, Başakşehir ve Esenler ilçelerine su verilemeyecek. Peki, kesintiler hangi mahalleler etkilenecek, sular ne zaman gelecek?

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Kesinti saatlerini paylaşan İSKİ, yaptığı yazılı duyuruda “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” İfadelerine yer verdi.

3İSKİ KESİNTİ PROGRAMI
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İSKİ KESİNTİ PROGRAMI

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bağcılar

Etkilenen Mahalleler

:

Yavuzselim Mah,Sancaktepe Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.08.2020 10:35

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.8.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Bahçeşehir 1Kısım Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.08.2020 09:57

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.8.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenler

Etkilenen Mahalleler

:

Fevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi

:

15.08.2020 10:03

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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