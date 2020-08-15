İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ 15 Ağustos su kesintisi programı
İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası’nda planlı su kesintileri devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ 15 Ağustos su kesintisi programı
İSKİ, planlı kesinti programını İstanbullularla paylaşmaya devam ediyor. 15 Ağustos tarihli programa göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları gereğince Bağcılar, Başakşehir ve Esenler ilçelerine su verilemeyecek. Peki, kesintiler hangi mahalleler etkilenecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ KESİNTİ PROGRAMI
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bağcılar
Etkilenen Mahalleler
:
Yavuzselim Mah,Sancaktepe Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
15.08.2020 10:35
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.8.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
15.08.2020 09:57
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.8.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Esenler
Etkilenen Mahalleler
:
Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi
:
15.08.2020 10:03
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.