İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ 15 Ağustos su kesintisi programı

İSKİ, planlı kesinti programını İstanbullularla paylaşmaya devam ediyor. 15 Ağustos tarihli programa göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları gereğince Bağcılar, Başakşehir ve Esenler ilçelerine su verilemeyecek. Peki, kesintiler hangi mahalleler etkilenecek, sular ne zaman gelecek?