İstanbul'da su kesintisi (Ümraniye, Üsküdar, Beşiktaş, Pendik)... Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den açıklama

Günlük su kesintisi listesini https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti adresi üzerinden paylaşan İSKİ, "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.