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İstanbul'da su kesintisi (Ümraniye, Üsküdar, Beşiktaş, Pendik)... Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den açıklama

#Su Kesintisi#İstanbulda Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) günlük su kesintisi programını paylaştı. 15 Şubat tarihli su kesintisi programına göre, Ümraniye, Üsküdar, Beşiktaş, Pendik, Zeytinburnu, Çatalca'nın bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki, bu ilçelerde sular ne zaman gelecek?

1/3İstanbulda su kesintisi (Ümraniye, Üsküdar, Beşiktaş, Pendik)... Sular ne zaman gelecek İSKİden açıklama

İSKİ, Ümraniye, Üsküdar, Beşiktaş, Pendik, Zeytinburnu, Çatalca'da su verilemeyecek ilçeleri paylaştı. Su kesintisinde etkilenen vatandaşlar, kesintilerin sona ereceği saati araştırıyor. İSKİ'nin planlı kesintiler ekranından su kesintilerini görüntülemek mümkün.

2/3İstanbulda su kesintisi (Ümraniye, Üsküdar, Beşiktaş, Pendik)... Sular ne zaman gelecek İSKİden açıklama

Günlük su kesintisi listesini https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti adresi üzerinden paylaşan İSKİ, "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.

3/3İstanbulda su kesintisi (Ümraniye, Üsküdar, Beşiktaş, Pendik)... Sular ne zaman gelecek İSKİden açıklama

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Yenimahalle,Güzelce Mah,Bahçelievler Mah

Arıza Sebebi

:

300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.02.2022 10:25

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler

:

Ortaköy Mah,Ulus Mah,Kültür Mah,Nisbetiye Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.02.2022 10:12

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 
     

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Pendik

Etkilenen Mahalleler

:

Yayalar Mah,Sülüntepe Mah,Ertuğrul Gazi Mah

Arıza Sebebi

:

Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi

:

15.02.2022 10:37

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler

:

Seyitnizam Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.02.2022 10:46

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çatalca

Etkilenen Mahalleler

:

Kestanelik Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi

:

15.02.2022 10:04

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ümraniye

Etkilenen Mahalleler

:

Yukarı Dudullu Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.02.2022 09:16

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ümraniye

Etkilenen Mahalleler

:

Cemil Meriç Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.02.2022 10:24

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Kısıklı Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.02.2022 09:28

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Valide-İ Atik Mah,Muratreis Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.02.2022 09:53

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Çengelköy Mah,Güzeltepe Mah,Küçüksu Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

15.02.2022 10:17

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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