İstanbul'da su kesintisi (Ümraniye, Üsküdar, Beşiktaş, Pendik)... Sular ne zaman gelecek? İSKİ'den açıklama

İSKİ, Ümraniye, Üsküdar, Beşiktaş, Pendik, Zeytinburnu, Çatalca'da su verilemeyecek ilçeleri paylaştı. Su kesintisinde etkilenen vatandaşlar, kesintilerin sona ereceği saati araştırıyor. İSKİ'nin planlı kesintiler ekranından su kesintilerini görüntülemek mümkün.
Günlük su kesintisi listesini https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti adresi üzerinden paylaşan İSKİ, "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Yenimahalle,Güzelce Mah,Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi
:
300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
15.02.2022 10:25
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler
:
Ortaköy Mah,Ulus Mah,Kültür Mah,Nisbetiye Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
15.02.2022 10:12
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Pendik
Etkilenen Mahalleler
:
Yayalar Mah,Sülüntepe Mah,Ertuğrul Gazi Mah
Arıza Sebebi
:
Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi
:
15.02.2022 10:37
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler
:
Seyitnizam Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
15.02.2022 10:46
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çatalca
Etkilenen Mahalleler
:
Kestanelik Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi
:
15.02.2022 10:04
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ümraniye
Etkilenen Mahalleler
:
Yukarı Dudullu Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
15.02.2022 09:16
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ümraniye
Etkilenen Mahalleler
:
Cemil Meriç Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
15.02.2022 10:24
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Kısıklı Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
15.02.2022 09:28
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Valide-İ Atik Mah,Muratreis Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
15.02.2022 09:53
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Çengelköy Mah,Güzeltepe Mah,Küçüksu Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
15.02.2022 10:17
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.