İstanbul'da su kesintisi... Sular ne zaman gelecek?
İstanbul su kesintisi programını paylaştı.İSKİ’nin 12 Ekim Salı günü tarihli planlı kesinti programına göre hem Avrupa hem de Anadolu Yakası’ndaki ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Su kesintileri Arnavutköy, Büyük Çekmece, Beyoğlu, Esenyurt, Kartal, Çatalca ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden İstanbul'da bugün su kesintisi yaşayacak semtler paylaşıldı. Su kesintisi saat aralıklarını paylaşan İSKİ’den yapılan açıklamada “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” Denildi.
İSKİ 12 EKİM SU KESİNTİSİ PROGRAMI
Arıza Kesinti
İlçe
:
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler
:
Taşoluk Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
12.10.2020 10:16
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Kumburgaz Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
12.10.2020 09:31
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.