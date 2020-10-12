MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da su kesintisi... Sular ne zaman gelecek?
GeriGündem İstanbul'da su kesintisi... Sular ne zaman gelecek?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 12 Ekim 2020 - 12:05 | 

İstanbul'da su kesintisi... Sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi programını paylaştı.İSKİ’nin 12 Ekim Salı günü tarihli planlı kesinti programına göre hem Avrupa hem de Anadolu Yakası’ndaki ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Su kesintileri Arnavutköy, Büyük Çekmece, Beyoğlu, Esenyurt, Kartal, Çatalca ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden İstanbul'da bugün su kesintisi yaşayacak semtler paylaşıldı. Su kesintisi saat aralıklarını paylaşan İSKİ’den yapılan açıklamada “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” Denildi.

2İSKİ 12 EKİM SU KESİNTİSİ PROGRAMI
Abone Olgoogle-news

İSKİ 12 EKİM SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Arıza Kesinti

İlçe

:

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler

:

Taşoluk Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

12.10.2020 10:16

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Kumburgaz Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

12.10.2020 09:31

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

3
Abone Olgoogle-news

İSKİ'nin planlı su kesintisi ekranından günlük olarak su kesintilerini takip edebilir, bulunduğunuz şehirde suların ne zaman geleceğini öğrenebilirsiniz.

İSKİ PLANLI SU KESİNTİSİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi