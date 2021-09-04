MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da su kesintisi... Sular ne zaman gelecek? 4-5 Eylül su kesintisi programı
GeriGündem İstanbul'da su kesintisi... Sular ne zaman gelecek? 4-5 Eylül su kesintisi programı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 04 Eylül 2021 - 13:56 | 

İstanbul'da su kesintisi... Sular ne zaman gelecek? 4-5 Eylül su kesintisi programı

İSKİ, İstanbul'da pazar günü TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.)'ın Alibeyköy Trafo Merkezi'nde gerçekleştireceği çalışma sebebiyle 8 ilçede 8 saat süreyle su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? 4-5 Eylül su kesintisi programı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda hafta sonu su kesintisi yaşanıyor. 4 Eylül- 5 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ'nin resmi adresinden paylaşıldı.

24 EYLÜL SU KESİNTİSİ PROGRAMI

4 EYLÜL SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Arıza Kesinti

İlçe

:

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler

:

Mustafa Kemal Paşa Mah,Taşoluk Mah,Haraççı Mah,Karlıbayır Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi

:

04.09.2021 09:01

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Karaağaç Mah,Alkent 2000 Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi

:

04.09.2021 11:11

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

  

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Gümüşyaka Merkez Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

04.09.2021 13:44

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Tuzla

Etkilenen Mahalleler

:

Tepeören Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi

:

04.09.2021 08:43

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

35 EYLÜL SU KESİNTİSİ PROGRAMI

5 EYLÜL SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İSKİ'den yapılan açıklamada,"TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.)'ın Alibeyköy Trafo Merkezi'nde gerçekleştireceği çalışma sebebiyle, Kağıthane İçmesuyu Arıtma Tesisi, Kağıthane Eski ve Kağıthane Yeni Terfi Merkezlerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Bu sebeple 5 Eylül 2021 Pazar günü 01.00 ile 09.00 saatleri arasında 8 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." denildi.

4

Su alamayacak bölgeler ise şöyle:

-Kağıthane:

Gürsel, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Talatpaşa, Çağlayan, Nurtepe, Hamidiye, Gültepe, Harmantepe, Telsizler, Ortabayır, Merkez, Yahya Kemal Mahalleleri

-Beyoğlu:

Kaptanpaşa, Piyalepaşa, Piripaşa, Fetihtepe, Keçecipiri, Kulaksız, İstiklal, Yenişehir, Hacıahmet, Bostan, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Kalyoncukulluğu, Sururi Mehmet Efendi, Yahya Kahya, Kamer Hatun, Hüseyinağa, Kuloğlu, Şehit Muhtar, Katip Mustafa Çelebi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Şahkulu, Gümüşsuyu, Tomtom, Cihangir, Ömer Avni, Kılıç Ali Paşa, Firüz Ağa, Pürtelaş Hasan Efendi ve Örnektepe Mahalleleri

-Şişli:

19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Eskişehir, Feriköy, Halaskargazi, Halide Edip, Halil Rıfat Paşa, Harbiye, Kaptanpaşa, Mahmut Şevket Paşa, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, Teşvikiye, Yayla, İnönü, İzzetpaşa, Kuştepe, Esentepe, Mecidiyeköy, Gülbahar Mahalleleri

-Gaziosmanpaşa:

Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Kazım Karabekir, Mevlana, Yenimahalle Mahalleleri

-Eyüpsultan:

Akşemseddin, Alibeyköy, Çırçır, Karadolap, Yeşilpınar, Güzeltepe, Emniyettepe, Akpınar, Odayeri, Işıklar, Çiftalan, Ağaçlı, İhsaniye, Mimarsinan (Kemerburgaz), Göktürk, Mithatpaşa, Esentepe Mahalleleri,

> -Bayrampaşa:

Kocatepe, Cevatpaşa, Yıldırım Mahalleleri

-Sultangazi:

50. Yıl, 75. Yıl, Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultançiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım Mahalleleri

-Esenler:

Askeri Bölge, Havaalanı, Oruçreis, Turgutreis, Tuna, Birlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim Mahalleleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi