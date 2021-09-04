İstanbul'da su kesintisi... Sular ne zaman gelecek? 4-5 Eylül su kesintisi programı
İSKİ, İstanbul'da pazar günü TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.)'ın Alibeyköy Trafo Merkezi'nde gerçekleştireceği çalışma sebebiyle 8 ilçede 8 saat süreyle su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? 4-5 Eylül su kesintisi programı
İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda hafta sonu su kesintisi yaşanıyor. 4 Eylül- 5 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ'nin resmi adresinden paylaşıldı.
4 EYLÜL SU KESİNTİSİ PROGRAMI
Arıza Kesinti
İlçe
:
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler
:
Mustafa Kemal Paşa Mah,Taşoluk Mah,Haraççı Mah,Karlıbayır Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi
:
04.09.2021 09:01
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Karaağaç Mah,Alkent 2000 Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi
:
04.09.2021 11:11
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
04.09.2021 13:44
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Tuzla
Etkilenen Mahalleler
:
Tepeören Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi
:
04.09.2021 08:43
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.