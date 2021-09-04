İstanbul'da su kesintisi... Sular ne zaman gelecek? 4-5 Eylül su kesintisi programı

5 EYLÜL SU KESİNTİSİ PROGRAMI İSKİ'den yapılan açıklamada,"TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.)'ın Alibeyköy Trafo Merkezi'nde gerçekleştireceği çalışma sebebiyle, Kağıthane İçmesuyu Arıtma Tesisi, Kağıthane Eski ve Kağıthane Yeni Terfi Merkezlerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Bu sebeple 5 Eylül 2021 Pazar günü 01.00 ile 09.00 saatleri arasında 8 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." denildi.