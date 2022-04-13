İstanbul'da su kesintisi (Çatalca, Kağıthane, Silivri, Ümraniye, Kadıköy) Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Günlük su kesintisi programına göre, Çatalca, Kağıthane, Silivri, Ümraniye, Kadıköy'ün bazı bölgelerine su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, 13 Nisan tarihli su kesintisi programını inceliyor.
İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ataşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Küçükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.04.2022 09:30
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler
:
Kamer Hatun Mah,Hüseyinağa Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.04.2022 12:50
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Esenyurt
Etkilenen Mahalleler
:
İstiklal Mah,Şehitler Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Atatürk Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.04.2022 12:59
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler
:
Karadolap Mah,Alibeyköy Mah,Çırçır Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.04.2022 08:29
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler
:
Çırçır Mah,Karadolap Mah,Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah,Güzeltepe Mah,Emniyettepe Mah
Arıza Sebebi
:
400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama
:
Kağıthane-Alibeyköy 400Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
13.04.2022 12:15
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kadıköy
Etkilenen Mahalleler
:
Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi
:
200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.04.2022 10:45
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kağıthane
Etkilenen Mahalleler
:
Telsizler Mah,Ortabayır Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.04.2022 12:18
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Danamandıra Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.04.2022 12:57
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Tuzla
Etkilenen Mahalleler
:
Aydınlı Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.04.2022 09:29
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çatalca
Etkilenen Mahalleler
:
Nakkaş Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
13.04.2022 12:01
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ümraniye
Etkilenen Mahalleler
:
Cemil Meriç Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi
:
13.04.2022 12:04
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.