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İstanbul'da su kesintisi (Çatalca, Kağıthane, Silivri, Ümraniye, Kadıköy) Sular ne zaman gelecek?

#Su Kesintisi#İski#Sular Ne Zaman Gelecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) günlük su kesintisi programını paylaştı. Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelere su verilemeyecek. "Şebeke Hattı Arızası" nedeniyle su kesintisinden etkilenen mahalleler paylaşıldı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 13 Nisan su kesintisi programı...

1/3İstanbulda su kesintisi (Çatalca, Kağıthane, Silivri, Ümraniye, Kadıköy) Sular ne zaman gelecek

İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Günlük su kesintisi programına göre, Çatalca, Kağıthane, Silivri, Ümraniye, Kadıköy'ün bazı bölgelerine su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, 13 Nisan tarihli su kesintisi programını inceliyor. 

2/3İstanbulda su kesintisi (Çatalca, Kağıthane, Silivri, Ümraniye, Kadıköy) Sular ne zaman gelecek

İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi. 

3/3İSKİ 13 NİSAN SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İSKİ 13 NİSAN SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ataşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Küçükbakkalköy Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.04.2022 09:30

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler

:

Kamer Hatun Mah,Hüseyinağa Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.04.2022 12:50

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenyurt

Etkilenen Mahalleler

:

İstiklal Mah,Şehitler Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Atatürk Mah,Hürriyet Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.04.2022 12:59

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler

:

Karadolap Mah,Alibeyköy Mah,Çırçır Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.04.2022 08:29

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler

:

Çırçır Mah,Karadolap Mah,Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah,Güzeltepe Mah,Emniyettepe Mah

Arıza Sebebi

:

400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

Kağıthane-Alibeyköy 400Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

13.04.2022 12:15

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler

:

Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah

Arıza Sebebi

:

200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.04.2022 10:45

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

     

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kağıthane

Etkilenen Mahalleler

:

Telsizler Mah,Ortabayır Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.04.2022 12:18

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Danamandıra Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.04.2022 12:57

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Tuzla

Etkilenen Mahalleler

:

Aydınlı Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.04.2022 09:29

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çatalca

Etkilenen Mahalleler

:

Nakkaş Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

13.04.2022 12:01

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ümraniye

Etkilenen Mahalleler

:

Cemil Meriç Mah

Arıza Sebebi

:

Şebeke Hattı Vana Arızası

Başlama Tarihi

:

13.04.2022 12:04

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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#Su Kesintisi#İski#Sular Ne Zaman Gelecek