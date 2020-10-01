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Hürriyet
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Haber Giriş: 01 Ekim 2020 - 16:29 | 

İstanbul'da su kesintisi (Bakırköy, Beylikdüzü, Beyoğlu, Üsküdar) Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Ekim Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi yaşanan ilçelerde ikamet eden pek çok kişi 1 Ekim tarihli su kesintisi programını inceliyor. Peki, İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

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1
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İSKİ su kesintisi programını resmi web adresi üzerinden paylaştı. Yapılan yazılı duyuruya göre, Bakırköy, Beylikdüzü, Beyoğlu, Üsküdar ilçelerinde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak.

2İSKİDEN UYARI
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İSKİ'DEN UYARI

1 Ekim tarihli su kesintisi programını paylaşan İSKİ ayrıca şu uyarıda bulundu: Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

31 EKİM SU KESİNTİSİ PROGRAMI
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1 EKİM SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bakırköy

Etkilenen Mahalleler

:

Yeşilköy Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

01.10.2020 14:39

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler

:

Kavaklı Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

01.10.2020 10:18

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler

:

Hüseyinağa Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

01.10.2020 15:36

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Selimiye Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

01.10.2020 15:08

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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