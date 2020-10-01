İstanbul'da su kesintisi (Bakırköy, Beylikdüzü, Beyoğlu, Üsküdar) Sular ne zaman gelecek?

İSKİ'DEN UYARI 1 Ekim tarihli su kesintisi programını paylaşan İSKİ ayrıca şu uyarıda bulundu: Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.