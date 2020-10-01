İstanbul'da su kesintisi (Bakırköy, Beylikdüzü, Beyoğlu, Üsküdar) Sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Ekim Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi yaşanan ilçelerde ikamet eden pek çok kişi 1 Ekim tarihli su kesintisi programını inceliyor. Peki, İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
İSKİ su kesintisi programını resmi web adresi üzerinden paylaştı. Yapılan yazılı duyuruya göre, Bakırköy, Beylikdüzü, Beyoğlu, Üsküdar ilçelerinde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak.
İSKİ'DEN UYARI
1 Ekim tarihli su kesintisi programını paylaşan İSKİ ayrıca şu uyarıda bulundu: Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.
1 EKİM SU KESİNTİSİ PROGRAMI
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bakırköy
Etkilenen Mahalleler
:
Yeşilköy Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
01.10.2020 14:39
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler
:
Kavaklı Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
01.10.2020 10:18
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler
:
Hüseyinağa Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
01.10.2020 15:36
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Selimiye Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
01.10.2020 15:08
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.