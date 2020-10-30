İstanbul’da su kesintisi – Bağcılar, Kadıköy, Pendik’te sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda su kesintileri yaşanıyor. Şebeke hattı ve isale hattı arızası nedenleriyle bazı ilçelere ve mahalleler de belirli saat aralığında su kesintisi yaşanıyor. İSKİ'nin bugünkü su kesintisi programına göre, 30 Ekim tarihinde Bağcılar, Kadıköy ve Pendik'te su kesintisi yaşanacak. Kesintilerden etkilenen mahallelerde bulunan vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati araştırıyor. İşte İSKİ'nin yazılı su kesintisi programı...