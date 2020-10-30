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Haber Giriş: 30 Ekim 2020 - 12:08 | 

İstanbul’da su kesintisi – Bağcılar, Kadıköy, Pendik’te sular ne zaman gelecek?

İstanbul’da 30 Ekim Cuma günü yaşanacak su kesintileri İSKİ tarafından paylaşıldı. İSKİ’nin planlı kesintisi günlük programına göre, bugün Bağcılar, Kadıköy, Pendik’te su kesintisi yaşanacak. Peki, Bağcılar, Kadıköy, Pendik’te sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ’nin planlı su kesintisi programı…

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1
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İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda su kesintileri yaşanıyor. Şebeke hattı ve isale hattı arızası nedenleriyle bazı ilçelere ve mahalleler de belirli saat aralığında su kesintisi yaşanıyor. İSKİ'nin bugünkü su kesintisi programına göre, 30 Ekim tarihinde Bağcılar, Kadıköy ve Pendik'te su kesintisi yaşanacak. Kesintilerden etkilenen mahallelerde bulunan vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati araştırıyor. İşte İSKİ'nin yazılı su kesintisi programı...

2
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Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

3İSKİ KESİNTİ PROGRAMI
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İSKİ KESİNTİ PROGRAMI

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bağcılar

Etkilenen Mahalleler

:

Sancaktepe Mah,Yavuzselim Mah,Fevzi Çakmak Mah,Kemalpaşa Mah

Arıza Sebebi

:

600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama

:

Mahmutbey-Bağcılar 600 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

30.10.2020 10:25

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler

:

Kozyatağı Mah,Bostancı Mah,19 Mayıs Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

30.10.2020 10:53

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Pendik

Etkilenen Mahalleler

:

Kaynarca Mah,Doğu Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

30.10.2020 10:17

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Pendik

Etkilenen Mahalleler

:

Ahmet Yesevi Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

30.10.2020 10:51

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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