İstanbul'da son deprem ne zaman oldu? İşte, 325 yılından 2000'lere kadar olan İstanbul depremleri
İstanbul ve çevresinde yaşanan son depremler, 325 yılından bugüne kadar arşivlerde yer bulmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi tarafından 1907 yılından bu yana arşivlenen İstanbul depremleri, bu dönemde en fazla 6,2 büyüklüğünde kaydedilmiştir. İstanbul, 2019 yılında yaşanan son depremler öncesinde ise en son 4 üzeri depremi 2004 yılında yaşamıştı. İşte, 325 yılı yılından 2008 yılına kadar arşivlenen İstanbul depremleri ve şiddet bilgileri
İstanbul'da yaşanan son depremlerin ardından birçok vatandaş, İstanbul'da en son deprem ne zaman oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Mega Kent'te yaşayanlar en son İstanbul depreminin meydana geldiği tarihi öğrenmek için internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, İstanbul'da en son deprem ne zaman yaşandı? İşte, İstanbul ve çevresinde yaşanan son depremler hakkında bazı bilgiler
İstanbul'da son şiddetli deprem, 26 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşti. 5.8 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, çevre illerden de hissedildi.
Ana depremden üç gün önce, 23 Eylül'de İstanbul'un güney batısında 4.6 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Depremden iki saat önce, öğlen saat 12:00'de Silivri'de 2.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
Deprem Türkiye saatiyle 13:59'da, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6,99 km derinlikte, Kuzey Anadolu fay sisteminin Kumburgaz bölümünün batı ucunda yanal bileşenli bir hareket ile gerçekleşti. Büyüklüğü farklı kaynaklarda 5.7 Mw ve 5.8 ML olarak ölçüldü.
1907-2004 YILLARI ARASINDAKİ İSTANBUL DEPREMLERİ
|SN
|Tarih
|Zaman
|Derinlik(km)
|Ml
|Mw
|1
|1/22/1907
|02:41:00.0
|12
|4.6
|4.7
|2
|10/26/1923
|12:13:16.0
|24
|4.9
|5.3
|3
|9/1/1924
|15
|4.4
|4.6
|4
|6/10/1925
|04:45
|8
|4.5
|4.6
|5
|4/19/1962
|08:22:18.6
|10
|4.4
|4.6
|6
|9/18/1963
|16:58:14.8
|40
|6
|6.2
|7
|9/24/1963
|02:10:44.4
|10
|4.8
|4.9
|8
|4/18/1964
|21:52:54.0
|33
|4.1
|4.3
|9
|6/1/1967
|11:31:36.3
|10
|4.1
|4.3
|10
|8/6/1967
|14:09:33.0
|10
|4.4
|4.5
|11
|4/11/1985
|13:11:45.7
|6
|4.2
|4.4
|12
|10/26/1986
|04:49:29.9
|10
|4.2
|4.3
|13
|6/10/1990
|11:36:43.5
|6
|4.2
|4.3
|14
|2/12/1991
|09:54:58.9
|10
|5
|5.1
|15
|3/3/1991
|08:39:25.5
|10
|4.6
|4.7
|16
|8/17/1999
|01:31:56.3
|15
|4.2
|4.4
|17
|8/17/1999
|01:33:07.4
|7
|5.1
|4.8
|18
|8/17/1999
|01:47:03.8
|12
|4.3
|4.1
|19
|8/17/1999
|04:14:23.3
|10
|4.2
|4.4
|20
|8/17/1999
|05:54:42.1
|5
|4.2
|4.3
|21
|8/17/1999
|20:30:41.4
|15
|4
|4.2
|22
|8/19/1999
|14:15:57.9
|3
|4.2
|4.6
|23
|8/19/1999
|14:24:33.8
|5
|4
|4.2
|24
|8/19/1999
|15:17:45.4
|12
|4.9
|5
|25
|8/19/1999
|15:26:21.2
|4
|4
|4.2
|26
|8/20/1999
|09:28:55.9
|10
|4.5
|4.6
|27
|8/22/1999
|01:47:30.0
|24
|4
|4.2
|28
|8/31/1999
|22:28:33.8
|4
|4.1
|4.3
|29
|9/9/1999
|01:32:08.0
|11
|4.2
|4.1
|30
|9/18/1999
|00:48:25.1
|9
|4.6
|4.7
|31
|9/29/1999
|00:13:06.1
|12
|4.9
|5
|32
|10/20/1999
|23:08:20.1
|7
|4.7
|4.8
|33
|1/31/2000
|14:38:51.2
|10
|4
|4.2
|34
|7/7/2000
|00:15:30.9
|10
|4.5
|4.6
|35
|1/16/2001
|03:33:02.2
|13
|4
|4.2
|36
|5/16/2004
|03:30:48.7
|10
|4.3
|4.3
|37
|9/29/2004
|15:42:07.7
|13
|4
|4.1
TARİH BOYUNCA İSTANBUL'DA MEYDANA GELEN ŞİDDETLİ DEPREMLER
|Tarih
|Saat
|Enlem
|Boylam
|Şiddet
|Yer