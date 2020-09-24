İstanbul'da son deprem ne zaman oldu? İşte, 325 yılından 2000'lere kadar olan İstanbul depremleri

İstanbul'da yaşanan son depremlerin ardından birçok vatandaş, İstanbul'da en son deprem ne zaman oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Mega Kent'te yaşayanlar en son İstanbul depreminin meydana geldiği tarihi öğrenmek için internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, İstanbul'da en son deprem ne zaman yaşandı? İşte, İstanbul ve çevresinde yaşanan son depremler hakkında bazı bilgiler



İstanbul'da son şiddetli deprem, 26 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşti. 5.8 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, çevre illerden de hissedildi.



Ana depremden üç gün önce, 23 Eylül'de İstanbul'un güney batısında 4.6 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Depremden iki saat önce, öğlen saat 12:00'de Silivri'de 2.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.



Deprem Türkiye saatiyle 13:59'da, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6,99 km derinlikte, Kuzey Anadolu fay sisteminin Kumburgaz bölümünün batı ucunda yanal bileşenli bir hareket ile gerçekleşti. Büyüklüğü farklı kaynaklarda 5.7 Mw ve 5.8 ML olarak ölçüldü.