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Haber Giriş: 24 Eylül 2020 - 17:23 | 

İstanbul'da son deprem ne zaman oldu? İşte, 325 yılından 2000'lere kadar olan İstanbul depremleri

İstanbul ve çevresinde yaşanan son depremler, 325 yılından bugüne kadar arşivlerde yer bulmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi tarafından 1907 yılından bu yana arşivlenen İstanbul depremleri, bu dönemde en fazla 6,2 büyüklüğünde kaydedilmiştir. İstanbul, 2019 yılında yaşanan son depremler öncesinde ise en son 4 üzeri depremi 2004 yılında yaşamıştı. İşte, 325 yılı yılından 2008 yılına kadar arşivlenen İstanbul depremleri ve şiddet bilgileri

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İstanbul'da yaşanan son depremlerin ardından birçok vatandaş, İstanbul'da en son deprem ne zaman oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Mega Kent'te yaşayanlar en son İstanbul depreminin meydana geldiği tarihi öğrenmek için internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, İstanbul'da en son deprem ne zaman yaşandı? İşte, İstanbul ve çevresinde yaşanan son depremler hakkında bazı bilgiler

İstanbul'da son şiddetli deprem, 26 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşti. 5.8 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, çevre illerden de hissedildi.

Ana depremden üç gün önce, 23 Eylül'de İstanbul'un güney batısında 4.6 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Depremden iki saat önce, öğlen saat 12:00'de Silivri'de 2.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Deprem Türkiye saatiyle 13:59'da, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6,99 km derinlikte, Kuzey Anadolu fay sisteminin Kumburgaz bölümünün batı ucunda yanal bileşenli bir hareket ile gerçekleşti. Büyüklüğü farklı kaynaklarda 5.7 Mw ve 5.8 ML olarak ölçüldü.

21907-2004 YILLARI ARASINDAKİ İSTANBUL DEPREMLERİ
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1907-2004 YILLARI ARASINDAKİ İSTANBUL DEPREMLERİ

SNTarihZamanDerinlik(km)MlMw
11/22/190702:41:00.0124.6 4.7 
210/26/192312:13:16.0244.9 5.3 
39/1/1924 154.4 4.6 
46/10/192504:4584.5 4.6 
54/19/196208:22:18.6104.4 4.6 
69/18/196316:58:14.8406.2 
79/24/196302:10:44.4104.8 4.9 
84/18/196421:52:54.0334.1 4.3 
96/1/196711:31:36.3104.1 4.3 
108/6/196714:09:33.0104.4 4.5 
114/11/198513:11:45.764.2 4.4 
1210/26/198604:49:29.9104.2 4.3 
136/10/199011:36:43.564.2 4.3 
142/12/199109:54:58.9105.1 
153/3/199108:39:25.5104.6 4.7 
168/17/199901:31:56.3154.2 4.4 
178/17/199901:33:07.475.1 4.8 
188/17/199901:47:03.8124.3 4.1 
198/17/199904:14:23.3104.2 4.4 
208/17/199905:54:42.154.2 4.3 
218/17/199920:30:41.4154.2 
228/19/199914:15:57.934.2 4.6 
238/19/199914:24:33.854.2 
248/19/199915:17:45.4124.9 
258/19/199915:26:21.244.2 
268/20/199909:28:55.9104.5 4.6 
278/22/199901:47:30.0244.2 
288/31/199922:28:33.844.1 4.3 
299/9/199901:32:08.0114.2 4.1 
309/18/199900:48:25.194.6 4.7 
319/29/199900:13:06.1124.9 
3210/20/199923:08:20.174.7 4.8 
331/31/200014:38:51.2104.2 
347/7/200000:15:30.9104.5 4.6 
351/16/200103:33:02.2134.2 
365/16/200403:30:48.7104.3 4.3 
379/29/200415:42:07.7134.1 

TARİH BOYUNCA İSTANBUL'DA MEYDANA GELEN ŞİDDETLİ DEPREMLER

TarihSaatEnlemBoylamŞiddetYer

3325-1894 YILLARI ARASINDAKİ İSTANBUL DEPREMLERİ
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325-1894 YILLARI ARASINDAKİ İSTANBUL DEPREMLERİ

325 41299Istanbul24 08  358 40.7529.99Kocaeli,Iznik,Istanbul-(Tsunami)427 41299Istanbul,Izmit,Iznik08 12  447 40.829.69Istanbul,Izmit25 09  478 40.8299Istanbul15 08  553 40.7529.110Istanbul,Kocaeli715 40.429.79Iznik,Istanbul16 05  865 41299Istanbul26 10  986 41299Istanbul,Trace-(Tsunami)23 09 1064 40.428.99Iznik,Bandirma,Istanbul-(Tsunami)23 09 1344 41299Istanbul1462 41299Istanbul14 09 1509 40.75299Istanbul,Edirne-(13 000 deaths)06 02 1659 41299Istanbul25 05 1719 40.729.59Istanbul,Izmit,Karamursel02 09 175421:4540.829.49Izmit Bay,Istanbul22 05 1766 41299Istanbul-(Tsunami)10 07 189412:3040.628.710Prenses Island,Istanbul

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