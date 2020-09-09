İstanbul ve Tekirdağ'da son dakika deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler listesi

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya ve çevre illerde şiddetli bir deprem hissedildi. Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen kısa süreli depremde herhangi bir kayıp meydana gelmediği belirtildi.Yapılan açıklama ardından gözler bir kez daha son depremler listesine çevrildi. Peki, bugün nerelerde deprem oldu? İşte Malatya depreminin ayrıntısı ve son depremler verileri...



MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM



Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. İstanbul, Tekirdağ gibi birçok ilden hissedildi. Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. İstanbul, Tekirdağ gibi birçok ilden hissedildi.