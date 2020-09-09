İstanbul ve Tekirdağ'da son dakika deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son depremler listesi Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin ardından güncellendi. Son dakika verilere göre, İstanbul'da da hissedilen deprem meydana geldi. Kandilli ve AFAD verilerine yansıyan deprem İstanbul, Tekirdağ gibi birçok ilden hissedildi. AFAD verilerine göre deprem 4.1 olarak kaydedildi. Ardından 01:08'de 2.2 şiddetinde artçı bir deprem daha meydana geldi. Bölgede yaşayan ve depremleri hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu? "sorusuna son depremler listesinden yanıt aramaya başladı. İşte, 9 Eylül Türkiye son dakika depremler listesi ve meydana gelen depremlerin büyüklükleri...
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1
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya ve çevre illerde şiddetli bir deprem hissedildi. Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen kısa süreli depremde herhangi bir kayıp meydana gelmediği belirtildi.Yapılan açıklama ardından gözler bir kez daha son depremler listesine çevrildi. Peki, bugün nerelerde deprem oldu? İşte Malatya depreminin ayrıntısı ve son depremler verileri...
MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM
Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. İstanbul, Tekirdağ gibi birçok ilden hissedildi. Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. İstanbul, Tekirdağ gibi birçok ilden hissedildi.
2
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.06'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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Son depremler listesi yaşanan sarsıntılar ardından güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan son depremleri anlık olarak paylaşıyor. Yeni haftanın ilk gününde en şiddetli deprem haberi Doğu Anadolu Bölgesi’nden gelmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muş'un Korkut ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Kandilli Rasathanesi 8 Eylül tarihli son depremler listesine göre, gün içerisinde Muğla, Elazığ, Manisa, Konya, Bitlis, Van, Aydın, Bursa ve Akdeniz'de artçı sarsıntılar meydana geldi.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.