İstanbul’da sis ne zaman bitecek? Sis neden oluşur? İstanbul Valiliği açıkladı
İstanbul’da yaşanan sis olayı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sis nedeni ile vapur seferleri iptal olurken, vatandaşlar bu olayın ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladılar. Konu ile ilgili açıklama İstanbul Valiliği tarafından yapıldı. Peki, İstanbul’da sis ne zaman bitecek? Sis neden oluşur? İşte İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama
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İstanbul’da sisin ne zaman biteceği ile ilgili açıklama yapıldı. Marmara Bölgesi’nde Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre; 4 Kasım Perşembe gününden itibaren sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağının tahmin edildiği açıklanmıştı. Sisin biteceği tarih ile ilgili İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 8 Kasım Pazartesi akşam saatlerine işaret edildi.
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İSTANBUL’DA SİS NE ZAMAN BİTECEK?
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre sis ve pus hadiselerinin 8 Kasım Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz ediyor.
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SİS NEDEN OLUŞUR?
Yatay görüş mesafesini 1 km.nin altına düşüren meteorolojik bir olaydır. Stratus bulutunun yerde veya yere yakın seviyede oluşması olarak da bilinir. Yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana gelmiştir.
Sis içinde çisenti biçiminde çok hafif yağış olabilir. Zirai açıdan faydalı olduğu kadar, güneşe engel olduğu için deniz, kara ve hava ulaşımında büyük ölçüde olumsuz etkileri de görülmektedir.