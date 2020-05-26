Gündem Haber Giriş: 26 Mayıs 2020 - 18:44 , 26 Mayıs 2020 - 18:44

İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Yollar ne zaman açılacak? Açıklama geldi mi?

Seyahat yasağının İstanbul'da ne zaman biteceği, Ramazan Bayramı sonrası normalleşme sürecinin hızlanacak olması nedeniyle merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda 15 ilde kaldırılan seyahat yasağı sonrası İstanbul, İzmir Ankara gibi büyük şehirlerde iller arası giriş ve çıkış yasağının süresi uzatılmıştı. Bu kapsamda yolların açılacağı tarih, bu illerde ikamet edenler tarafından sorgulanıyor. Peki, İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Yollar ne zaman açılacak? İşte, şehirler arası seyahat yasağının biteceği tarihle ilgili ayrıntılar...